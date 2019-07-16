تجديد حبس قاصر العياط.. والتحريات: دافعت عن شرفها

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

ندم

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في هتك عرضها واغتصابها بالعياط، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما جددت المحكمة حبس شابين، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج انثى، والتحريض على التعدي جنسيا عليها. وكشفت تحريات مباحث العياط أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته.

كانت نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، رئيس النيابة، قد أمرت بإحالة التحقيق في ذبح طفلة لسائق، إلى نيابة العياط بعدما تبين وجود شابين بالغين متورطين في استدراج الفتاة مع المجني عليه، والكشف عليها. كانت تحقيقات نيابة العياط قد كشفت ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد

كانت نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، رئيس النيابة، قد أمرت بإحالة التحقيق في ذبح طفلة لسائق، إلى نيابة العياط بعدما تبين وجود شابين بالغين متورطين في استدراج الفتاة مع المجني عليه، والكشف عليها.



كانت تحقيقات نيابة العياط قد كشفت ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها؛ حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.



وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى أميرة 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.





