هل تمنح ناقلة جبل طارق إسرائيل انتصارًا على إيران؟

تسعى إسرائيل للاستفادة من احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق، وذلك للحصول على أصول إيرانية يمكن استغلالها في الصراع السياسي بين البلدين بالمستقبل
دخلت إسرائيل على خط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية، وإيران على الجانب الآخر، خاصة أنها تسعى لإيجاد مساندة دولية في صراعها السياسي ضد طهران، والذي يشهد في الوقت الحالي تطورات واضحة.
ورأت إسرائيل أن الأزمة المتصاعدة بشأن التوترات بين بريطانيا وإيران، على خلفية احتجاز الأخيرة لناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا، بمثابة أفضل توقيت للدخول في صراع سياسي ضد طهران، والتي تواجه غضبًا عالميا ضخمًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، تطالب مجموعة، شورات هادن، التي لها صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، المحكمة العليا لجبل طارق بمنح أمر قضائي للاستيلاء على السفينة الإيرانية وشحنتها.
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وفي محاولة لإقناع
وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، تطالب مجموعة، شورات هادن، التي لها صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، المحكمة العليا لجبل طارق بمنح أمر قضائي للاستيلاء على السفينة الإيرانية وشحنتها.
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وفي محاولة لإقناع السلطات في جبل طارق، فإن المجموعة ذات الصلات الاستخباراتية الواسعة في إسرائيل، زعمت أنها تريد استخدام العائدات لدفع تعويضات لعائلات الأشخاص المصابين والموتى في عمليات بعض العناصر التي تدعمها إيران في المنطقة.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن محاولة إسرائيل استغلال الموقف في الحصول على مكسب سياسي لصالحها، يهدد بعرقلة الجهود الدبلوماسية البريطانية لنزع فتيل التوتر في الخليج، والتي ظهرت معالمها خلال لقاء وزير الخارجية جيرمي هانت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، لإجراء محادثات تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني من الانهيار.
وحذر هانت من أنه لم يتبق سوى "نافذة صغيرة" لإنقاذ الصفقة -التي بموجبها وافقت إيران على الحد من أنشطتها الذرية الحساسة والسماح للمفتشين الدوليين بتفقد برنامجها النووي- بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
شورات هادن، وهي المنظمة التي فازت بعدد من القضايا في محاكم أمريكية تحمل من خلالها إيران مسؤولية قتل الإسرائيليين الأمريكيين على أيدي جماعات مثل حماس وحزب الله، باتت الآن تعقد الجهود الدبلوماسية الأوروبية بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذتها مؤخرًا، والتي تهدف في الأساس للحفاظ على العلاقات مع إيران بعيدًا عن التوترات مع الولايات المتحدة.
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وقالت رئيسة شورات هادين، نتسانا دارشان ليتنر، خلال حوارها مع صحيفة التايمز البريطانية: "السفينة الإيرانية في جبل طارق فرصة نادرة للضحايا من أجل الاستيلاء على الأصول الإيرانية".
وأضافت ليتنر، التي دعت السلطات في جبل طارق للموافقة على مساعيها: "قد تكون هذه السفينة فرصة أيضًا للحكومات الأوروبية لإظهار أنهم لا يرحمون في الكفاح ضد الإرهاب".
عرقلة الجهود الدبلوماسية الأوروبية التي تحاول بريطانيا قيادتها مع إيران، لا تزال تصطدم بأزمات ضخمة من قبل مسؤولي طهران، حيث قال متحدث باسم السفارة الإيرانية في لندن: "الموقف واضح.. تم الاستيلاء على الناقلة بشكل غير قانوني ويجب إطلاق سراحها في أسرع وقت ممكن".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن التحقيقات التي تجرى حول الناقلة الإيرانية مسألة تخص جبل طارق، وسيكون من غير المناسب التكهن بالإجراء القانوني الذي ستتخذه السلطات في هذه الحالة".
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وترى بريطانيا أن إظهار التمسك بالاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى العالمية في 2015، قد يكون هو الحل الأمثل لتجنب الدخول في صراع سياسي مع طهران أو حتى عسكري في أعقاب مناوشات شديدة الخطورة بين وحدات من البلدين في مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية.