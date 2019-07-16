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هل تمنح ناقلة جبل طارق إسرائيل انتصارًا على إيران؟

تسعى إسرائيل للاستفادة من احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق، وذلك للحصول على أصول إيرانية يمكن استغلالها في الصراع السياسي بين البلدين بالمستقبل
تحرير:محمود نبيل ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
ناقلة نفط
ناقلة نفط
دخلت إسرائيل على خط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية، وإيران على الجانب الآخر، خاصة أنها تسعى لإيجاد مساندة دولية في صراعها السياسي ضد طهران، والذي يشهد في الوقت الحالي تطورات واضحة. ورأت إسرائيل أن الأزمة المتصاعدة بشأن التوترات بين بريطانيا وإيران، على خلفية احتجاز الأخيرة لناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا، بمثابة أفضل توقيت للدخول في صراع سياسي ضد طهران، والتي تواجه غضبًا عالميا ضخمًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، تطالب مجموعة، شورات هادن، التي لها صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، المحكمة العليا لجبل طارق بمنح أمر قضائي للاستيلاء على السفينة الإيرانية وشحنتها. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وفي محاولة لإقناع
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بوريس-جونسون

هل يخسر جونسون منصب تيريزا ماي بسبب عدائه للإسلام؟

لم يتوقع بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، والمرشح الأول للفوز برئاسة حزب المحافظين والحكومة في المملكة المتحدة، أن بعض كتاباته منذ ما يزيد عن عقد قد تثير ضجة واسعة في المجتمع البريطاني، والذي يُقبل على استحقاقه السياسي الخطير. جونسون، الذي يصفه البعض بأنه المرشح الأكثر حظًا في الفوز برئاسة الحكومة، قد يواجه أزمات اجتماعية عنيفة في بريطانيا، بعد الكشف عن بعض الكتابات التي تهكم من خلالها على الدين الإسلامي في شتى أنحاء العالم، متهمًا إياهم بالتخلف عن ركب الحضارة.
طائرة-مسيرة (2)

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في غزة.. والمقاومة تتصدر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته خلال قيامها "بمهمة روتينية" في قطاع غزة، مؤكدأ أنه لا يخشى تسرب أي معلومات نتيجة سقوطها، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يعترف بتحطم طائرة عسكرية مُسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم، خلال مهمة روتينية، فيما أشارت وكالة معا الفلسطينية، إلى أن المقاومة، أطلقت النار على طائرة تصوير إسرائيلية، كانت تحلق في مساء منطقة حجر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
عمران-خان

باكستان: لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون

لجأت الحكومة الباكستانية، لمواجهة إزماتها الاقتصادية إلى توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الحصيلة، في ظل ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى غير مسبوق، ما أثار موجة من الغضب على المستوى الشعبي في إسلام آباد، دفعت وزير الخارجية شاه محمود قريشي، للزود عن حكومته وتبرير قرارها، معتبرا أنه "السيبل الوحيد للخروج من شرنقة الديون"، مشددا عبر تويتر، على أنه لا يمكن لأي دولة أن تزدهر تحت عبء الديون، وحث الوزير المواطنين على القيام بواجبهم تجاه الوطن عبر دفع الضرائب، وتشجيع الآخرين على القيام بالمثل، خاصة أن ذلك سيعم بالفائدة على الجميع.
الصين

هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.
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روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
ماكرون

«قلق وتحذير».. مكالمة الـ60 دقيقة بين ماكرون وروحاني

مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة عبر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محذرا من العواقب التي ستلي ذلك - وفق ما أعلن قصر الإليزيه- وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية سعيا إلى وقف التصعيد خاصة مع اعتزام طهران الدخول المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، اليوم الأحد، والإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.
حسن-روحانى

إيران تطالب لندن بالإفراج عن ناقلة نفط بجبل طارق

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناء على طلب الولايات المتحدة. وقالت الوزارة، في بيانها: "مسؤول كبير في الوزارة، وصف الخطوة البريطانية بغير المقبولة، في اجتماع مع السفير البريطاني، الذي تم استدعاؤه لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط، بالنظر إلى أنها تم احتجازها بناء على طلب الولايات المتحدة، استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".
نفط ايران

إيران تستدعي سفير بريطانيا رفضا لاحتجاز ناقلة نفط

استدعت إيران سفير بريطانيا، اليوم، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بحسب "العربية. نت". وقال عباس موسوي، المتحدث باسم خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس". وأعلنت حكومة جبل طارق، أنها أوقفت ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات. وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو"لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط إلى مصفاة يملكها كيان يخضع لعقوبات.
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