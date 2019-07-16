هل تمنح ناقلة جبل طارق إسرائيل انتصارًا على إيران؟

تسعى إسرائيل للاستفادة من احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق، وذلك للحصول على أصول إيرانية يمكن استغلالها في الصراع السياسي بين البلدين بالمستقبل

تحرير:محمود نبيل ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

ناقلة نفط

دخلت إسرائيل على خط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية، وإيران على الجانب الآخر، خاصة أنها تسعى لإيجاد مساندة دولية في صراعها السياسي ضد طهران، والذي يشهد في الوقت الحالي تطورات واضحة. ورأت إسرائيل أن الأزمة المتصاعدة بشأن التوترات بين بريطانيا وإيران، على خلفية احتجاز الأخيرة لناقلة نفط كانت في طريقها إلى سوريا، بمثابة أفضل توقيت للدخول في صراع سياسي ضد طهران، والتي تواجه غضبًا عالميا ضخمًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، تطالب مجموعة، شورات هادن، التي لها صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، المحكمة العليا لجبل طارق بمنح أمر قضائي للاستيلاء على السفينة الإيرانية وشحنتها. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وفي محاولة لإقناع