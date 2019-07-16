رياضة

مبولحى يستعد لدخول التاريخ حال مشاركته أمام السنغال

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
رايس مبولحى - حارس مرمى منتخب الجزائر
رايس مبولحى - حارس مرمى منتخب الجزائر
يستعد رايس مبولحى، حارس مرمى منتخب الجزائر، لدخول التاريخ عندما يلتقى فريقه مع السنغال، الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
وينتظر مبولحى العديد من الأرقام القياسية حال مشاركته مع الجزائر فى نهائي البطولة أمام السنغال ليصبح أكثر حارس فى تاريخ الخضر مشاركة فى بطولة كأس الأمم، ويتخطى مهدي سرباح حارس الفريق السابق في الثمانينيات، حيث يتساوى حاليا الثنائى فى رصيد 14 مباراة بالبطولة، وسيتفوق مبولحى بفارق مباراة عند مشاركته في
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لاعب تونس: الحظ لما يساعدنا أمام السنغال

تحدث محمد دراجر، ظهير أيمن المنتخب التونسي، عن مواجهة نسور قرطاج أمام نيجيريا المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وقال دراجر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "حاولنا الحفاظ على حالتنا الفنية الرائعة في نصف النهائي لكننا لم نتمكن من التأهل للنهائي في النهاية وهذا مؤلم للغاية، ونلعب كل مباراة من أجل الانتصار وحاولنا الفوز على السنغال لكن الحظ لما يساعدنا في نصف النهائي وسنلعب لحصد المركز الثالث أمام نيجيريا غدا".
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نجم نيجيريا: تعاهدنا على تحقيق الميدالية البرونزية

أكد أليكس آيوبي، نجم المنتخب النيجيري ونادي آرسنال الإنجليزي، أن خوض منتخب بلاده لقاء الثالث والرابع أمام تونس أمر جيد، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، التي ستقام غدًا الأربعاء، على استاد السلام، ضمن مواجهات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف نجم المنتخب النيجيري: "سنسعى للفوز بالمباراة لأنه شيء سيجعلنا نفخر به كلاعبين، وتعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكراراها في مباراة الغد". وأشار أليكس آيوبي، إلى أن المنتخب النيجيرى شاب ويملك لاعبين صغار في السن وعلى أعلى مستوى، وأمامهم المستقبل لإسعاد الشعب النيجيري.
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مدرب نيجيريا: أعلم الكثير عن الكرة التونسية

تحدث جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مواجهة النسور أمام تونس، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نلعب غدًا من أجل حصد المركز الثالث فتحقيقه أفضل من خسارة النهائي وأثق في قدرة فريقي غدا، وأعلم الكثير عن الكرة التونسية منذ أن كنت مدربا للنجم الساحلي التونسي، وعمل برفقتي نبيل الطرابلسي وأخبرني الكثير عن الكرة التونسية لذلك فأنا جاهز لمباراة الغد".
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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