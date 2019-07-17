سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حقيقة استبعاد الفاتيكان مسار العائلة المقدسة من الحج

برنامج 2019 اكتفى بأديرة وادي النطرون واستبعد شجرة مريم وكنيسة مسطرد ومصر القديمة وجبل الطير والمحرق ودرنكة من برنامج 2018.. منسق رحلات المسار: المواقع غير مجهزة
تحرير:بيتر مجدي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
دير الأنبا بيشوي- وادي النطرون
دير الأنبا بيشوي- وادي النطرون
زيارة حُدد لها يوما 29 و30 أبريل 2017، قبلها فقط بـ20 يوما، وفي أثناء الاحتفال بقداس أحد السعف يضرب تفجيران إرهابيان كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. يتكهن البعض بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لمصر، إلا أن أهم رجل في الكنيسة الكاثوليكية حول العالم يصر على الزيارة في موعدها، ويؤكد أن مصر بلد آمن، وفي أكتوبر 2017 يبارك أيقونة العائلة المقدسة، ويتم إدراج المسار ضمن برنامج الحج الذي تصدره الفاتيكان كل عام في 2018، إلا أن هذا العام تم استبعاد 4 مواقع من الخمسة الموجودة في المرحلة الأولى للمسار المكون من 25 موقعا.
قال نادر جرجس، رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، ومنسق رحلات زيارة مسار العائلة المقدسة، لـ«التحرير»، إن المسار تم رفعه من الكتالوج الصادر عن مؤسسة تابعة للفاتيكان مسؤولة عن وضع برامج الحج والأماكن السياحية المعتمدة كل عام، تدعى «OPERA ROMNA»، لافتا إلى أن كتالوج كل عام يكون قبل
اقرأ المزيد
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

التضامن: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020. وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

هل تنهي زيادة أعداد طلاب الطب أزمة نقص الأطباء؟

«نزيف الأطباء عرض مستمر».. منذ سنوات لم يتوقف الحديث عن قضية نقص الأطباء بالمستشفيات التى باتت تؤرق القطاع الصحي والمجتمع بصفة عامة، لكنها بين الحين والآخر تعود للظهور على السطح، حيث يتم الحديث عن السيناريوهات التى من شأنها أن تعالج هذا العجز المتزايد، آخر هذه السيناريوهات كان حديث الحكومة فى الآونة الأخيرة عن نيتها زيادة عدد الطلاب كليات الطب وإنشاء كليات جديدة ولكنها كانت مجرد سيناريوهات لم ترق إلى مستوى التنفيذ، وهو الأمر الذى قوبل برفض كبير من قبل نقابة الأطباء، وعمداء الكليات الذين أكدوا على أن هذا الحل لن يكون مجديا وأن الأزمة ستظل قائمة
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

مصر تفوز بعضوية مكتب مجلس وزراء الإعلام العرب

حصلت جمهورية مصر العربية، على عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، باكتساح التصويت في الانتخابات، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتقدم لها 4 دول هي "مصر والعراق وليبيا واليمن"، وحصلت مصر على 16 صوتا من إجمالي 20 صوتا. كانت أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب قد انطلقت بأحد فنادق القاهرة، بحضور رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب والوفود المصاحبة، وبمشاركة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org