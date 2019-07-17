حقيقة استبعاد الفاتيكان مسار العائلة المقدسة من الحج

برنامج 2019 اكتفى بأديرة وادي النطرون واستبعد شجرة مريم وكنيسة مسطرد ومصر القديمة وجبل الطير والمحرق ودرنكة من برنامج 2018.. منسق رحلات المسار: المواقع غير مجهزة

تحرير:بيتر مجدي ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

زيارة حُدد لها يوما 29 و30 أبريل 2017، قبلها فقط بـ20 يوما، وفي أثناء الاحتفال بقداس أحد السعف يضرب تفجيران إرهابيان كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. يتكهن البعض بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لمصر، إلا أن أهم رجل في الكنيسة الكاثوليكية حول العالم يصر على الزيارة في موعدها، ويؤكد أن مصر بلد آمن، وفي أكتوبر 2017 يبارك أيقونة العائلة المقدسة، ويتم إدراج المسار ضمن برنامج الحج الذي تصدره الفاتيكان كل عام في 2018، إلا أن هذا العام تم استبعاد 4 مواقع من الخمسة الموجودة في المرحلة الأولى للمسار المكون من 25 موقعا.

قال نادر جرجس، رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، ومنسق رحلات زيارة مسار العائلة المقدسة، لـ«التحرير»، إن المسار تم رفعه من الكتالوج الصادر عن مؤسسة تابعة للفاتيكان مسؤولة عن وضع برامج الحج والأماكن السياحية المعتمدة كل عام، تدعى «OPERA ROMNA»، لافتا إلى أن كتالوج كل عام يكون قبل

قال نادر جرجس، رئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، ومنسق رحلات زيارة مسار العائلة المقدسة، لـ«التحرير»، إن المسار تم رفعه من الكتالوج الصادر عن مؤسسة تابعة للفاتيكان مسؤولة عن وضع برامج الحج والأماكن السياحية المعتمدة كل عام، تدعى «OPERA ROMNA»، لافتا إلى أن كتالوج كل عام يكون قبل فصل الصيف ويصدر في مايو.

عدم تجهيز المواقع

جرجس لفت إلى أن وزارة السياحة وعدت ولم تفِ بوعودها في ما يخص تجهيز مواقع مسار العائلة المقدسة بسبل الراحة، خصوصا أن أغلب الزوار من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بتوفير مركز طبي في كل موقع و«حمامات» سياحية، وإسعاف طائر في بعض الأماكن البعيدة مثل وادي النطرون وجبل الطير، لسرعة النقل للمستشفى في حالة تعرض أي شخص لمكروه.

منسق رحلات المسار أوضح أنه لا توجد أتوبيسات مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن مكانا مثل مصر القديمة الكنائس فيه يتم النزول لها بدرجات ولا يوجد ما يساعد كبار السن وذوي الإعاقة على الوصول للمزار، إضافة إلى عدم وجود حمامات، وأقرب واحد على مسافة 350 مترا، إضافة لغياب الخدمات حول الأماكن مثل الكافيهات والمطاعم، وتجهيز المواقع بأجهزة تكييف، وضرب مثالا بكنيسة أبي سرجة التي كانت الأجواء بها صعبة وقت الاحتفالية الشهر الماضي.

وتابع: «الوعود من ديسمبر 2017، وفي 2019 لا يوجد أكثر من لجان، ولجان منبثقة عن لجان، وتصريحات بابا الفاتيكان فتحت لنا منجم ذهب، حولناه إلى تراب».

يذكر أن وزارة السياحة لم ترد رسميا على هذا الأمر حتى الآن، وتتولى إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة لجنة وزارية من مجلس الوزراء تشترك في عضويتها عدة هيئات ووزارات مثل وزارة السياحة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة تنمية السياحة وغيرها.

أين الحقيقة؟

للوقوف على الأمر وصلت «التحرير» إلى نسخة من برنامج عام 2018، وبرنامج عام 2019، وعقدت مقارنة بين المواقع المدرجة في كل كتالوج منهما.

برنامج 2018

في عام 2018 صدر دليل الحج أو الرحلات السياحية عن مؤسسة «OPERA ROMNA»، بعد مباركة بابا الفاتيكان لأيقونة العائلة المقدسة، واحتوى دليل هذا العام إضافة للمواقع الأثرية المصرية القديمة في الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة، على المواقع الخمسة التي تكون المرحلة الأولى من مسار العائلة المقدسة، ما عدا وادي النطرون.

وضم البرنامج كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد (المحمة)، وشجرة مريم بالمطرية، وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي (العدوية)، ودير السيدة العذراء بجبل الطير، والمنيا، ودير السيدة العذراء المحرق، ودير السيدة العذراء بجبل درنكة، في أسيوط، وكنيسة أبي سرجة، والمتحف القبطي بمصر القديمة.

برنامج 2019

أما برنامج عام 2019 فاحتوى على نفس الأماكن المصرية القديمة في الأقصر وأسوان، واستبعد كل مواقع مسار العائلة المقدسة التي تم إدراجها في رحلة العام الماضي، وأضاف بدلا منها موقعا واحدا من المسار، هو أديرة وادي النطرون، خصوصا دير الأنبا بيشوي.

الكنيسة الكاثوليكية: لم يصدر أي بيان رسمي

«التحرير» استفسرت من المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، الأب هاني باخوم، عن حقيقة استبعاد مسار العائلة المقدسة، وقال: «بعد التواصل مع سفير الفاتيكان برونو موزارو، دولة الفاتيكان لم تصدر أي بيان رسمي يخص هذا الأمر».

حقيقة المشكلة

من الواضح أن مسار العائلة المقدسة لم يتم استبعاده من برنامج الرحلة السنوية الذي تنظمه الفاتيكان إلى مصر، لكن تم استبعاد كل المواقع التي أضيفت لرحلة العام الماضي، وهو مؤشر سلبي بشأن إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة باعتباره جاذبا للسياحة الدينية من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وسيتضح الأمر أكثر في برنامج العام المقبل.

إذا لم يتم استبعاد المسار تماما من برنامج الفاتيكان للحج هذا العام، فإن تنبيهات منسق مسار العائلة المقدسة السابقة والحالية بعدم جاهزية المواقع تشير إلى أن هناك مشكلة يجب حلها من قبل اللجنة الوزارية المعنية بتجهيز أماكن المرحلة الأولى.

وسبق أن حذر نادر جرجس من أن المشروع مهدد بالتوقف في حالة عدم تجهيز المواقع بما هو متفق عليه (للمزيد: منسق رحلات «العائلة المقدسة»: المشروع مهدد بالتوقف)، وفي تقرير سابق فور الإعلان عن وصول أول رحلات لزيارة مسار العائلة المقدسة، رصدت «التحرير» مجموعة من التحديات، منها وجود بعض المواقع في مناطق عشوائية تحتاج لمجهود كبير على مستوى البنية التحتية وكذلك على مستوى تعامل سكان تلك المناطق مع السياح؛ مثل كنيسة السيدة العذراء بمسطرد وشجرة مريم. (اقرأ أيضا: «إحياء مسار العائلة المقدسة».. هل تنجح مصر في أن تكون وجهة للحج المسيحي؟)