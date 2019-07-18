المقبلات مهمة على سفرتك.. جربيها باردة وساخنة

السلطة والمقبلات من الأصناف الأساسية التي يجب الاهتمام بها على سفرتك، فهي تساعد على تهيئة المعدة، وينصح بها لمن يرغب في إنقاص وزنه حتى لا يتناول الكثير من الأصناف
المقبلات هي ملكة السفرة، ولا تقل أهمية عن الأصناف التي تكون موجودة على السفرة وبأكثر من نوع، البعض لا يعرف أنواعا عديدة من المقبلات ويعتمد على نوع أو 2 بالكثير، ولكن هناك الكثير من أنواع المقبلات الباردة أو الساخنة، التي تساعد على تنشيط المعدة وتهيئة مراكز الشبع في المعدة لاستقبال طعام جديد، في السطور التالية نساعدك في التعرف على أشهر أنواع المقبلات الباردة كالبطاطس المهروسة مع جبنة شيدر، والساخنة ومنها البطاطس المحمرة بالزعتر، والتي يمكنك تناولها بجانب الكثير من الأصناف الأساسية التي تكون متاحة على السفرة..
فتوش بدبس الرمان
المكونات
خس
خيار
طماطم
زيت زيتون
ريحان
عصير ليمون
دبس رمان
ملح وسماق
خبز
نعناع
سماق
طريقة التحضير:
- اغسلي الخس جيدًا ثم قطعيه، وكذلك الخيار والطماطم.
- في وعاء ضعي الخضراوات، وأضيفي النعناع والزعتر والريحان.
- أضيفي دبس الرمان فوق الخضراوات، قلبي المكونات جيدًا.
- في طاسة تيفال
فتوش بدبس الرمان
المكونات
خس
خيار
طماطم
زيت زيتون
ريحان
عصير ليمون
دبس رمان
ملح وسماق
خبز
نعناع
سماق
طريقة التحضير:
- اغسلي الخس جيدًا ثم قطعيه، وكذلك الخيار والطماطم.
- في وعاء ضعي الخضراوات، وأضيفي النعناع والزعتر والريحان.
- أضيفي دبس الرمان فوق الخضراوات، قلبي المكونات جيدًا.
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، وسخني مكعبات الخبز حتى تحمر.
- قدمي العيش وضعي عليه خليط دبس الرمان والخضراوات وقدميه بجانب المشويات.
البطاطس المحمرة بالزعتر
المكونات
بطاطس
ملح وفلفل أسود وبودرة ثوم
زعتر
طريقة التحضير:
- اغسلي البطاطس جيدًا، ثم اسلقيها في ماء مغلي.
- قشري البطاطس ثم قطعيها، وأضيفي لها الزعتر والبهارات المفضلة لك، وركزي على الزعتر والفلفل الأسود.
- ضعي البطاطس في الفرن الساخن، حتى تحمر قليلًا.
- رشي الجبنة المبشورة على الوجه.
كرات الجبن بالزيتون
المكونات
دقيق
زبدة
زيتون
صلصة طماطم
بابريكا
بقسماط
ملح وفلفل أسود
جبنة شيدر مبشورة
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي الجبنة الزبدة والدقيق والملح والبابريكا مع ملعقة من الماء، اخلطي كل المكونات حتى تحصلي على عجينة.
- احشي العجينة بالخليط السابق وأضيفي الزيتون وصلصة الطماطم.
- في الزيت الساخن اقلي كرات الجبنة حتى تكون ذهبية اللون.
بابا غنوج الكوسة
المكونات
كوسة
طحينة
عصير ليمون
زبادي
ملح
طريقة التحضير:
- في الفرن ضعي الكوسة حتى تحمر.
- اهرسي الكوسة جيدًا في وعاء بالشوكة، ثم أضيفي لها الزبادي والليمون والطحينة، وقلبي كل المكونات ثم ضعي الملح وقدميها بجانب المشويات أو المحشي.
الخضار المشوي
المكونات
بطاطس وجزر وفلفل ألوان وبصل
زيت زيتون
ملح وفلفل أسود
ريحان مجفف
طريقة التحضير:
- قطعي الخضار حلقات، واغسليه جيدًا.
- ضعي الخضراوات في وعاء على البخار ربع ساعة، واتركيها حتى النضج.
- في صينية الفرن رصي الخضار ورشي التوابل المفضلة لديك.
- ضعي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه وتكون مقرمشة.
سمبوسة
المكونات
2 كوب دقيق
كوب ماء دافئ
ملح وفلفل أسود
زيت
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي الدقيق بالماء الدافئ، واعجني ورشي الملح والفلفل الأسود والزيت.
- استمري حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- لفي العجينة في كيس بلاستيك وغلفيها جيدًا حتى ترتاح.
- رشي الدقيق على الرخامة، وقطعيه شرائح رفيعة، ضعي الحشوة المفضلة لك سواء كانت جبنة أو لحمة مفرومة أو غيرها، ثم طبقي العجينة على شكل مثلث أو قطائف.
- اغلقي السمبوسة جيدًا، ثم حمريها في الزيت، أو يمكنك وضعها في صينية الفرن لتكون مقرمشة.
بطاطس مهروسة مع جبنة شيدر
المكونات
بطاطس
لبن
كريمة
زبدة
ملح وفلفل أسود
جبنة شيدر
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي اللبن والزبدة والكريمة والملح.
- اسلقي البطاطس ثم قشريها، اهرسي البطاطس مع الجبنة الشيدر حتى تذوب.
- أضيفي خليط البطاطس والجبنة الشيدر، ثم أضيفيها لخليط اللبن السابق.