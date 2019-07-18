المقبلات مهمة على سفرتك.. جربيها باردة وساخنة

السلطة والمقبلات من الأصناف الأساسية التي يجب الاهتمام بها على سفرتك، فهي تساعد على تهيئة المعدة، وينصح بها لمن يرغب في إنقاص وزنه حتى لا يتناول الكثير من الأصناف

تحرير:آية أشرف ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

مقبلات

المقبلات هي ملكة السفرة، ولا تقل أهمية عن الأصناف التي تكون موجودة على السفرة وبأكثر من نوع، البعض لا يعرف أنواعا عديدة من المقبلات ويعتمد على نوع أو 2 بالكثير، ولكن هناك الكثير من أنواع المقبلات الباردة أو الساخنة، التي تساعد على تنشيط المعدة وتهيئة مراكز الشبع في المعدة لاستقبال طعام جديد، في السطور التالية نساعدك في التعرف على أشهر أنواع المقبلات الباردة كالبطاطس المهروسة مع جبنة شيدر، والساخنة ومنها البطاطس المحمرة بالزعتر، والتي يمكنك تناولها بجانب الكثير من الأصناف الأساسية التي تكون متاحة على السفرة..

فتوش بدبس الرمان المكونات خس خيار طماطم زيت زيتون ريحان عصير ليمون دبس رمان ملح وسماق خبز نعناع سماق طريقة التحضير: - اغسلي الخس جيدًا ثم قطعيه، وكذلك الخيار والطماطم. - في وعاء ضعي الخضراوات، وأضيفي النعناع والزعتر والريحان. - أضيفي دبس الرمان فوق الخضراوات، قلبي المكونات جيدًا. - في طاسة تيفال