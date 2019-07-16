جريمة

انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية.. وإصابة 5 أشخاص

تحرير:محمد مجلى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
حريق - أرشييفية
حريق - أرشييفية
انفجرت أسطوانة غاز في أحد المحال الخاصة بقطع غيار السيارات، الكائنة بمنقطة أبى قير، شرق محافظة الإسكندرية، وامتدت النيران لأحد مطاعم المشويات والتهمتها بالكامل، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الانفجار، فيما هرولت سيارات الحماية المدنية ورجال المطافئ وسيارات الاسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبان والمحال المجاورة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج.
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية بورود بلاغ من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع انفجار وحريق بالمطعم ومحل قطع غيار السيارات المشار إليه.انتقلت القيادات الأمنية وضباط القسم ورجال الحماية المدنية والإسعاف لمحل الواقعة، وتبين نشوب حريق بمحل قطع غيار سيارات ومطعم
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