جريمة

إصابة 15 شخصا بتسمم من «أكل فرح» في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
تسمم - تعبيرية
تسمم - تعبيرية
أصيب 15 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناول طعام الغداء من أحد الأفراح في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بإصابة 15 شخصا بينهم 7 أطفال بالتسمم الغذائي ووصلوا إلى مستشفى ميت غمر المركزي، في حالة قيء وإسهال وإعياء، ادعاء تناول طعام فاسد، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم واستقرت حالتهم الصحية.
وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصابين تبين أنهم من عائلة واحدة، وتناولوا وجبة طعام في فرح بقرية " كوم النور" وشعروا بعدها بالإعياء الشديد، فتوجهوا إلى المستشفى. والمصابون هم: "جهاد ع."، 29 سنة، و"ملك ع."، 6 سنوات، و "مالك ع."، 3 سنوات، و"محمد م."، 3 سنوات، و"بلال ع."، 27 سنة"، و"إسلام
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انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية.. وإصابة 5 أشخاص

انفجرت أسطوانة غاز في أحد المحال الخاصة بقطع غيار السيارات، الكائنة بمنقطة أبى قير، شرق محافظة الإسكندرية، وامتدت النيران لأحد مطاعم المشويات والتهمتها بالكامل، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الانفجار، فيما هرولت سيارات الحماية المدنية ورجال المطافئ وسيارات الاسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبان والمحال المجاورة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج.
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تجديد حبس قاصر العياط.. والتحريات: دافعت عن شرفها

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في هتك عرضها واغتصابها بالعياط، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما جددت المحكمة حبس شابين، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج انثى، والتحريض على التعدي جنسيا عليها. وكشفت تحريات مباحث العياط أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته.
ندم

«مأساة نورا».. قصة زواج انتهى بطفلين وفضيحة وتهديد

أحلام وردية عاشتها نورا ذات الـ23 عاما حينما تقدم "سمير" لخطبتها من أبيها، طارت فرحا، فالعريس وسيم وفى نفس الوقت ميسور الحال، وإن كانت لا تعرف له مصدر رزق محددا، فهو يقول إنه يتاجر فى كل شيء، بعد سنة تقريبا عقد سمير قرانه على مريم، عاش الاثنان فى سعادة غامرة، إذ أغدق عليها من المال ولبى كل طلباتها، وفى المقابل تمتع هو بشبابها وأنوثتها وجمالها الأخاذ، حتى عرفت الخلافات طريقا إلى منزل الزوجية السعيد، بعد أن توجت سنوات الزواج بطفلين ملكا كل حياتها، لكنها لم تعرف تفسيرا لشعور غريب انتابها كأن شيئا يطاردها بأن المستقبل يحمل شرا ما سيغير مصيرهما.
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المؤبد لعاطل هتك عرض موظفة في عيادة بالمنتزه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد للمدعو "ر.ط.إ"، عاطل، وذلك في اتهامه بهتك عرض موظفة استقبال بعيادة خاصة وسرقتها. تعود الواقعة في القضية رقم 40729 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بقيام شخص بهتك عرض موظفة استقبال داخل عيادة خاصة بدائرة القسم.
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اختناق- من -الغاز

بسبب "المكرونة" تسمم عاملات مصنع ملابس بالفيوم

7 فتيات تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين، أجبرتهن قسوة الحياة وظروفهن الاجتماعية الصعبة، على البحث عن فرصة عمل مقابل حفنة من الجنيهات يحصلن عليها كل أول شهر إما لمساعدة أسرهن في الإنفاق، أو لجمع بعض الأموال لشراء "الجهاز" مستلزمات الزوج بدلًا من الانتظار الذي تكون نهايته عدم الزواج لعدم جاهزية العروس لضيق حال والدها وفشله في تجهيزها، فقررن الخروج للعمل إلا أنّهن كنّ على وشك أن يفقدن حياتهن بسبب وجبة مكرونة تناولنها من مطعم شخص لا يهتم سوى بجمع الأموال حتى وإن كان على حساب حياة الآخرين.
تسمم (3)

تسمم أسرة في الشرقية بسبب «أكل بايت»

تعرضت ثلاث فتيات من أسرة واحدة، لاشتباه فى الإصابة بتسمم غذائى بعد معاناتهن من حالات قيء وإسهال، اليوم الأحد، على خلفية تناولهن وجبة منزلية فاسدة بمحل إقامتهن رفقة أسرتهن في عزبة »أبو شحاتة« بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، إذ نقلت المصابات إلى مستشفى »ههيا المركزى« للخضوع للإسعافات الأولية اللازمة وسحب العينات لفحص أسباب التسمم، قبل إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة برئاسة المستشار سادات أبو النور المحام العام لنيابات شمال الشرقية.
تسمم (3)

إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

?أصيب رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد إصابتهم بقيء وإسهال، لتناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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«كلوا شمام وبطيخ».. تسمم 16 عاملا زراعيا في المنوفية

أصيب 16 عاملا زراعيا، اليوم الثلاثاء، في مزرعة فواكه بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، باشتباه في حالة تسمم، بعد تناولهم "بطيخا وشماما" مرشوشا بمبيدات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة السادات، بورود بلاغ باشتباه تسمم 16 عاملًا زراعيا، داخل مزرعة فواكه، وعلى الفور وجه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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