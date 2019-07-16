إصابة 15 شخصا بتسمم من «أكل فرح» في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

تسمم - تعبيرية

أصيب 15 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناول طعام الغداء من أحد الأفراح في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بإصابة 15 شخصا بينهم 7 أطفال بالتسمم الغذائي ووصلوا إلى مستشفى ميت غمر المركزي، في حالة قيء وإسهال وإعياء، ادعاء تناول طعام فاسد، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم واستقرت حالتهم الصحية.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصابين تبين أنهم من عائلة واحدة، وتناولوا وجبة طعام في فرح بقرية " كوم النور" وشعروا بعدها بالإعياء الشديد، فتوجهوا إلى المستشفى. والمصابون هم: "جهاد ع."، 29 سنة، و"ملك ع."، 6 سنوات، و "مالك ع."، 3 سنوات، و"محمد م."، 3 سنوات، و"بلال ع."، 27 سنة"، و"إسلام

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصابين تبين أنهم من عائلة واحدة، وتناولوا وجبة طعام في فرح بقرية " كوم النور" وشعروا بعدها بالإعياء الشديد، فتوجهوا إلى المستشفى.



والمصابون هم: "جهاد ع."، 29 سنة، و"ملك ع."، 6 سنوات، و "مالك ع."، 3 سنوات، و"محمد م."، 3 سنوات، و"بلال ع."، 27 سنة"، و"إسلام ع."، 17 سنة، و"صباح م."، 24 سنة، و"أميرة م."، 32 سنة، و"سعاد. ع."، 66 سنة، و"عصام. ا."، 45 سنة، و"صباح. ا."، 45 سنة، و"سليمان. خ.، 5 سنوات، و"شهد س."، 9 سنوات، و"ملكة ع."، 3 سنوات، و"رحمة ع."، 12 سنة".



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.







