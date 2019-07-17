نوستاليجا السيارات.. الموديلات الأفضل في التسعينيات

استطاعت بعض السيارات التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي تحقيق شعبية كبيرة على مستوى كل الأسواق العالمية، وهو ما يجعلها لا تزال تستحق التواجد مجددًا خلال الوقت الحالي

تحرير:محمود نبيل ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

سوبارو إمبريزا 22B

عرف جمهور السيارات على مدى سنوات طويلة العديد من السيارات التي استطاعت تحقيق أداء رائع سواء على مستوى الأسواق العالمية، أو حتى من ناحية قدراتها الفنية التي جذبت العديد من الفئات الجماهيرية إليها على مدى فترات طويلة. ولا شك أن فترة التسعينات من القرن الماضي، شهدت العديد من الموديلات التي استطاعت أن تجتذب الجمهور، وبالأخص تلك التي انتشرت بشكل موسع في العالم، وهو ما يجعلها تستحق الحصول على فرصة التواجد مجددًا في الأسواق المختلفة خلال الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من أفضل سيارات التسعينيات التي تستحق التواجد مرة أخرى في الأسواق خلال الوقت الحالي. مازدا RX-7 كانت واحدة من أهم السيارات التي ظهرت في الأسواق العالمية خلال فترة التسعينيات، واستطاعت أن تصل إلى مستويات