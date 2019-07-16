هل ينتصر طلاب «الغش الجماعي» على وزارة التعليم؟

محافظ كفر الشيخ: سيسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثانى حفاظا على مستقبلهم ولظروف أولياء أمورهم.. مغيث: التدخل السياسي فى حالات الغش الجماعي يضر بالعملية التعليمية

تحرير:أمين طه ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

حالة من الجدل صاحبت إعلان محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، عن إنهاء مشكلة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، الذين تم حجب نتيجة امتحاناتهم فى الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من وجود حالة غش جماعي بين الطلاب، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية إنصاف الطلاب المجتهدين، وهل يتساوى «الغشاش والبلطجي» الذى أخل بنظام الامتحانات مع الطالب المجتهد المنضبط؟ وأين محاربة الفساد والمحافظة على هيبة دولة القانون، وكيف لا يعاقب من ثبتت عليهم التهمة بالدليل القاطع؟

سر النتائج المحجوبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أعلنت ضبط 390 حالة تطابق في الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يعتبر «غشا جماعيا»، حيث تم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. من جانبه ذكر مدير إدارة امتحانات

سر النتائج المحجوبة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد أعلنت ضبط 390 حالة تطابق في الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يعتبر «غشا جماعيا»، حيث تم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

من جانبه ذكر مدير إدارة امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أن هناك نوعين من النتيجة يظهر للطلاب منهما حصول الطالب على صفر، وهؤلاء طلاب الدبلومة لأن لهم نتيجة خاصة، والنتيجة المحجوبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات أثناء سير الامتحانات.

وأضاف عبد الحكم أنه بالنسبة للنتائج المحجوبة، فهذه دلالة على ارتكاب مخالفة، إما غش أو شغب أو تطابق إجابات، إضافة إلى أن بعض طلاب المنازل زوروا مستندات التقديم وتم حجب نتائجهم.

ولفت إلى أن الوزارة تلجأ إلى حجب النتيجة ولا تمنع الطالب من دخول الامتحانات، حتى لا يلجأ الطالب للتظلم ويحصل على الدرجة النهائية لو كان محقا، مؤكدا أن اللجان القانونية بالوزارة تفحص بدقة جميع الحالات المخالفة ومن ثم إصدار القرار النهائي.

إتاحة الفرصة للطلاب

محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أكد أنه تواصل هو وأعضاء مجلس النواب مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم سيصدر قرارا، اليوم الثلاثاء، يقضى بإعلان نتائج لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الذين تم إحالة أوراقهم إلى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لأداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى المنتهى 2018 - 2019، بعدما كان من المقرر حرمانهم من نتائج امتحانات هذا العام، وسيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى حفاظا على مستقبلهم وإدراكا لظروف أولياء أمورهم.

تطبيق اللوائح والقوانين

بينما قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن التدخل السياسي فى حالات الغش الجماعي ستضر بالعملية التعليمية، لأن وزارة التربية والتعليم لها قدسية ومعايير تحكمها وتؤكد مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف مغيث، فى تصريح لـ«التحرير» أن تطابق الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ يؤكد أن ما حدث هو عملية غش جماعى، مطالبا بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع دون استثناء، والمخطئ يتحمل نتيجة أخطائه.

من أمن العقوبة أساء الأدب

فى حين قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما حدث من طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، يجب المعاقبة عليه وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

وأوضح حسين، فى تصريح لـ«التحرير» أن المتضرر مما حدث هم الطلاب المجتهدون، ولا بد من محاسبة المسئولين على ما حدث فى هذه الواقعة، مضيفا: «من أمن العقوبة أساء الأدب».

وسيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور الطلاب، عقب قيام وزارة التربية والتعليم بحجب نتيجة أبنائهم الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة بتلك اللجنة لوجود تطابق في إجاباتهم، مستنجدين بوزير التربية والتعليم لإنقاذ مستقبل أبنائهم.