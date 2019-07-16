برلمان ليبيا يقود خريطة طريق حل الأزمة عبر القاهرة

أعضاء البرلمان الليبي المجتمعون في القاهرة اتفقوا على أهمية دور مجلس النواب الليبي، وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله، مؤكدين أن حل الأزمة الليبية يبدأ من البرلمان

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

ليبيا

بدأ أول تحرك سياسي يقوده أعضاء مجلس النواب الليبي لتحقيق حل سياسي للأزمة المندلعة من عدة سنوات، خلال مباحثاتهم في القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، في إطار الجهود المصرية الرامية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل يقوده البرلمان الليبي. تأتي الأزمة الليبية في ظل تنازع حكومتين، الأولى في الشرق الليبي وهي الحكومة الليبية المؤقتة وتحظى بثقة مجلس النواب الليبي والأخرى في غرب البلاد وهي حكومة الوفاق وتحظى باعتراف دولي، إلا أن تحالفها مع الميليشيات المسلحة في طرابلس دفع بعض الدول لتجنب التعاون معها.

وخلال الأيام الماضية عقد أعضاء البرلمان لقاءات عدة مع قيادات سياسية مصرية، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم مؤسساتها، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني. وفي ختام مباحثات الوفد البرلماني الليبي التي عقدت بالقاهرة أمس، أكد مجلس النواب أهمية دور المجلس، وضرورة أن يكون