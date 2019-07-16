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مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما

السيناريست مدحت العدل جمعته محطات كثيرة مع الهضبة عمرو دياب، حكى عنها في العديد من لقاءاته، وتحدث عن الأسرار والكواليس وراء صناعة أشهر أغانيهما معًا
تحرير:محمد عبدالمنعم ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
عمرو دياب
عمرو دياب
"عمرو دياب أكثر شخص يبذل مجهودا على نفسه كجسم ولوك واستايل وكل شيء، فهو أذكى فنان ويمكنني أن أقول إنه عبدالحليم حافظ هذا العصر، تعامله مع الإعلام عبقرية منه، فإذا ظهر في التليفزيون لمدة 10 دقائق يشاهده الملايين في وقت واحد، ولديه كاريزما لا يملكها غيره".. هكذا جاءت إجابة السيناريست مدحت العدل حينما سُئل عن رأيه في أسباب نجاح الهضبة عمرو دياب واستمراره كل هذه السنوات، خاصة أن مشوارا كبيرا من الأغاني يجمعهما، فـ"العدل" واحد ممن قدموا أغاني الهضبة الناجحة، التي ساهمت في صنع أسطورته، ومازالت تعيش في أذهاننا إلى الآن.
وكشف العدل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكاية ألبوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أنه سيتواجد في الألبوم الجديد للهضبة لعام 2019، ليعود الثنائي إلى تعاون غاب منذ نحو 20 عاما.. وفي السطور التالية نستعرض أبرز أغانيهما معًا وهي "رصيف نمرة 5"، "أيس كريم فى ديسمبر"، و"رجعت من السفر". رصيف نمرة 5 أغنية "رصيف
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انتخابات الموسيقيين تشتعل.. هل الكرسى يستحق الصراع؟

أسبوعان تقريبًا؛ هما المدة التى تفصلنا عن انعقاد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التى تجرى يوم 30 يوليو الجارى، على أن تكون الإعادة فى السادس من شهر أغسطس المقبل، يتنافس على كرسى نقيب الموسيقيين، كل من الفنان هانى شاكر الذى قرر الترشح للمرة الثانية، والفنان مصطفى كامل الذى سبق وشغل منصب القائم بأعمال نقيب المهن الموسيقية، ثم نقيبا للمهن الموسيقية لفترة زمنية ليست قصيرة. كما قام أعضاء المجلس القديم بالكامل بترشيح أنفسهم للدورة الجديدة، إلى جانب تقديم عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد المتنافسين على عضوية مجلس النقابة 46 موسيقيا.
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إليسا تكشف حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم The Voice

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، حقيقة انسحابها من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice- ذا فويس"، إذ ذكرت أن شبكة MBC السعودية المنتجة للبرنامج لم تتواصل معها بشأن الوجود في الموسم الخامس، موضحة أنه حال حدوث ذلك ستعتذر عن عدم الانضمام للجنة حكم الموسم الجديد. وكتبت إليسا، ردا على أنباء انسحابها من "The Voice- ذا فويس"، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التواصل معي بشأن الموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي سأعتذر لأنني مشغولة بتحضير ألبومي الغنائي لهذا العام".
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رسالة حب.. هكذا رد ناصيف زيتون على «قُبلة» إليسا

أحيا المطرب السوري ناصيف زيتون، ليلة أمس الأحد، إحدى أمسيات مهرجان أعياد بيروت. وحرصت الفنانة إليسا على الجلوس بين الجمهور الحاضر في الحفل، ورحب "ناصيف" بالنجمة اللبنانية بطريقة تعبر عن تقديره وحبه لها، حيث نزل من على خشبة المسرح وتوجه إليها في أثناء غنائه أغنيته "نامي ع صدري"، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه، وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق لـ"إليسا" التي طبعت على خده "قُبلة" في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بـ"قُبلة" على يدها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.
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مدحت العدل: مش قادر أمسح رقم «سامي» من التليفون

في ذكرى رحيل الفنان سامي العدل الرابعة، حيث فارق دنيانا فى 10 يوليو عام 2015 بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 69 عامًا؛ كتب شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل، تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» رثاء فى شقيقه، قائلًا: «اليوم مرت 4 سنوات على وفاة الخال سامي العدل أجدع وأحن وأطيب الناس.. كل يوم ناس كتيييير بتترحم عليه .. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود.. هو ف لحظة إختفي وهي ليها وجود..كل ما أقول امسحها إيديا تخذلني.. مكتوب لنا نفترق وبينا خيط مشدود».
محمد هنيدى

هنيدي يعلق على «قصف الجبهة» المتبادل مع أحمد فهمي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه "استغرب" حين عرض عليه تقديم عروض "ستاند آب كوميدي"، لأنه لم يسبق أن قدم عروضا مشابهة، ولم يكن متحمسًا للأمر في البداية، لكنه راجع حسابته، وشعر بأنها ستكون إضافة جيدة إلى أعماله، منوهًا بأنه يحب تقديم العروض على المسرح؛ لأنه يتفاعل خلالها مع الحضور. وكشف هنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه خلال رحلته إلى الإمارات، التقى على متن الطائرة، النجم عمرو دياب صدفة، وحدثه عن مشروعه الجديد، ليتوقع له الهضبة أن يحقق نجاحًا "كبيرًا".
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شيرين رضا تستعيد ذكريات الماضي بهذه الصورة

استعادت الفنانة شيرين رضا ذكريات الماضي بصورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة وهي في سن صغيرة، بشعر أصفر طويل، لكن ملامحها لم تتغير كثيرًا عن الآن. وعلقت شيرين رضا على الصورة باللغة الإنجليزية، حيث كتبت: "فتاة مراهقة"، وقد تفاعل متابعوها معها بشكل كبير، فقالت إحداهم: "طول عمرك جميلة"، وعلقت أخرى: "إيه القمر ده، ربنا يحميكِ". كما تذكر البعض أيضًا فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت انطلاقة الفنانة في الساحة الفنية.
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عزت أبو عوف.. البداية والنهاية مع عمرو دياب

بدأ عزت أبو عوف مشواره في أواخر الستينيات من خلال فرقة "Les Petits Chats" مع عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة ويحيى خليل، ثم انضم لفرقة "البلاك كوتس" التي أسسها إسماعيل الحكيم، ولكنها توقفت بعد وفاة مؤسسها عام 1978، ثم أسس "أبو عوف" فرقته الخاصة واعتمد على العنصر النسائي مع شقيقاته "مها، منال، ميرفت، منى"، من خلال فرقة "فور إم" في عام 1979، والتي أسهمت في ترسيخ اسم عزت أبو عوف وشهرته إلى حد كبير، إذ ذاع صيت الفرقة في الألحان، التي من أشهرها "الليلة الكبيرة، دبدوبة التخينة، مغنواتي، لا عاجبك كده ولا كده، جنون الديسكو" وغيرها.
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