مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما

السيناريست مدحت العدل جمعته محطات كثيرة مع الهضبة عمرو دياب، حكى عنها في العديد من لقاءاته، وتحدث عن الأسرار والكواليس وراء صناعة أشهر أغانيهما معًا

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

"عمرو دياب أكثر شخص يبذل مجهودا على نفسه كجسم ولوك واستايل وكل شيء، فهو أذكى فنان ويمكنني أن أقول إنه عبدالحليم حافظ هذا العصر، تعامله مع الإعلام عبقرية منه، فإذا ظهر في التليفزيون لمدة 10 دقائق يشاهده الملايين في وقت واحد، ولديه كاريزما لا يملكها غيره".. هكذا جاءت إجابة السيناريست مدحت العدل حينما سُئل عن رأيه في أسباب نجاح الهضبة عمرو دياب واستمراره كل هذه السنوات، خاصة أن مشوارا كبيرا من الأغاني يجمعهما، فـ"العدل" واحد ممن قدموا أغاني الهضبة الناجحة، التي ساهمت في صنع أسطورته، ومازالت تعيش في أذهاننا إلى الآن.

وكشف العدل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكاية ألبوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أنه سيتواجد في الألبوم الجديد للهضبة لعام 2019، ليعود الثنائي إلى تعاون غاب منذ نحو 20 عاما.. وفي السطور التالية نستعرض أبرز أغانيهما معًا وهي "رصيف نمرة 5"، "أيس كريم فى ديسمبر"، و"رجعت من السفر". رصيف نمرة 5 أغنية "رصيف

وكشف العدل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكاية ألبوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أنه سيتواجد في الألبوم الجديد للهضبة لعام 2019، ليعود الثنائي إلى تعاون غاب منذ نحو 20 عاما.. وفي السطور التالية نستعرض أبرز أغانيهما معًا وهي "رصيف نمرة 5"، "أيس كريم فى ديسمبر"، و"رجعت من السفر".

رصيف نمرة 5

أغنية "رصيف نمرة 5" كانت ضمن أغاني فيلم "آيس كريم في جليم" (1992)، وهي من ألحان عمرو دياب وتوزيع حسام حسني، وأسندت وقتها إلى مدحت العدل بالصدفة، فقد كان المخرج خيري بشارة والمطرب عمرو دياب يبحثان عن أغنية تتحدث عن القاهرة، وأسندا المهمة إلى عدد من شعراء العامية ولم يعجب الناتج الفنان عمرو دياب ولا مخرج الفيلم خيري بشارة.

كان مدحت العدل قد قدّم مع الهضبة عدة أغنيات ناجحة منذ العام 1989، ومنها: "وإيه يعني، زي الزمان، ورماني الشوق"، لتكون هذه الأغنيات شفيعة له ليقدّمه عمرو دياب للمخرج خيري بشارة ليتولى كتابة أغاني الفيلم، وبالفعل عرض "العدل" كلمات الأغنية على الثنائي فأعجبا بها، لتكون الأغنية مدخلا آخر لـ"مدحت" ليدخل عالم السيناريو، حيث اقترح عليه "بشارة" في البداية المساعدة في كتابة حوار الفيلم، ليوافق العدل بشرط أن يكتبه منفردا، واقترح على "بشارة" أن يكتب 10 مشاهد من الفيلم على سبيل التجربة، فأعجب بشارة بالمشاهد للغاية.

كتب "العدل" الفيلم كاملا ورفض الحصول على أجر، ويقول عن ذلك في برنامج "ليل داخلي" الذي يقدمه السيناريست هيثم دبور على راديو "إينرجي"، أكتوبر 2017: "تنازلي عن أجري مش نبل مني، وإنما عشان كنت شغال مع مخرج كبير جدًّا، أنا بدأت من حيث يتمنى أن ينتهي الآخرون".

آيس كريم فى ديسمبر

خيري بشارة مخرج "آيس كريم فى جليم" كان يريد أن يكتب بنفسه الأغنية الحاملة لجزء من اسم الفيلم، ولكن السيناريست مدحت العدل رفض الأمر، وذلك لأنه هو من كان يقوم بكتابة كل أغاني الفيلم، فكان من الصعب أن يترك له الأغنية الرئيسية في العمل، ولكن "بشارة" رأى في بداية الأمر أن "العدل" مازال صغيرا وقليل الخبرة، ومن الصعب أن يغامر به بالأغنية التي ستكون الدعاية الرئيسية للعمل.

وحسبما ذكر مدحت العدل، في حوار مع برنامج "معكم" عبر قناة CBC، نوفمبر 2018، فإنه أخذ الأمر تحديا، وسهر وتعب حتى خرجت الأغنية بالشكل المطلوب، يقول: "شهر ديسمبر يمثل الأغنية اللي اتحديت فيها خيري بشارة، لأنه كان جايبني وأنا ماكنتش أعرفه، وكان مُصر على أني أعمل الأغاني كلها وأسيبله أغنية آيس كريم اللي فيها اسم الفيلم، فأنا تحديته، وهو كان خايف مني على أساس أنه مش عارفني، وخاف على الأغنية اللي هى هتعمل دعاية للفيلم، فأنا قولتله طيب ومانمتش غير لما خلصتها"، مضيفا أن هذه الأغنية تشبهه عندما كان شابًا، وتشبه جميع الشباب، لافتًا إلى أن ابنته كتبت على ذراعها جزءا من كلمات الأغنية.

ورجعت من السفر

فكرة "ورجعت من السفر" استلهمها مدحت العدل من قصة طبيب زامله فى عمل بالسعودية، وقال إنه كان لا يأكل ولا يشرب من أجل أن يوفر نفقات زواجه من الفتاة التى يحبها، ولكن حينما عاد، وجد أنها أحبت غيره، وتركته وفى نفسه حسرة، ولم يتزوج أحدا غيرها، فكتب "العدل" الأغنية، وعرضها على عمرو دياب، فى الوقت الذي كان يبحث فيه الأخير عن أغنية لألبوم "راجعين" عام 1995.

طلب عمرو أن يسمعه "العدل" الكلمات التى كتبها: "ورجعت من السفر دايب من الفراق.. مشتاق لعيون حبيبى وللحظة اشتياق، فتحت الباب لقيت ورقة وكلمة وداع.. سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع.. كنت فاكرها ملاك لكن طلعت بشر.. ورجعت من السفر"، وبعدها نظر له الهضبة بإعجاب وأخبره: "لو انطبقت السماء على الأرض ستكون هذه الأغنية لي".

وبعد هذه الكلمات فجر عمرو دياب مفاجأة بالنسبة للعدل لم تكن متوقعة، فاقترح عمرو أن يكتفى بصوته على الشريط المصور، وينسب بطولة الكليب للفنان أحمد زكى، وهو ما جعل "العدل" ينبهر ويسأل: "هل سيوافق؟"، وتوجها بالفعل للإمبراطور فى الفندق الذى يقيم به، وبعد أن سمع اقتراحهما طلب منهما 100 ألف جنيه، أي مايوازى أجره فى فيلم كامل.

الرقم الذي طلبه "زكي" كان كبيرا، ولكن الهضبة حسبما ذكر العدل أراد أن يحرجه، وقال إن الأغنية ستبقى والنقود ستصبح بلا قيمة، لذلك وافق على ما طلبه، وبدؤوا بالفعل الاستعداد للتصوير، ولكن في اللحظات الأخيرة اعتذر النمر الأسود.

حكايات تلك الأغنيات الثلاث جانب بسيط من المشوار الكبير الذي صنعه مدحت العدل وعمرو دياب معًا، فهم لهم العديد من الأغاني الشهيرة، التى صنعت نجاح عمرو دياب، منها أيضًا: "إيه بس اللى رماك، كنا حبايب، ناوي تعاتب، أنا مهما كبرت، وأنا عاشق" وغيرها.