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قد تحتاجها قريبًا.. السيارات الكهربائية الأرخص

يرغب دومًا جمهور السيارات في الحصول على سيارات كهربائية رخيصة، خاصة أن العديد من الموديلات التي تنتمي إلى هذا الطراز في الغالب ما تعرض بأسعار مرتفعة
تحرير:محمود نبيل ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
سمارت فور تو
سمارت فور تو
على مدى السنوات القليلة الماضية، استطاعت مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، لا سيما أنها ترحافظ على البيئة وتمثل توجها عالميا جديدا سواء في قيادة السيارات أو حتى الإمكانات الفنية العالية. ولا شك أن من بين العشرات من الموديلات الكهربائية، استطاعت مجموعة صغيرة من السيارات أن تحصل على شعبية واسعة في الأسواق العالمية، حيث اعتمدت على الأسعار المعقولة التي ترجح كفتها قياسًا بالموديلات الكهربائية الأخرى في العديد من الأسواق.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، قياسًا بغيرها من السيارات التي تنتمي لهذا الطراز. فولكس فاجن جولف الكهربائية لا شك أنها على مستوى الأسواق العالمية، استطاعت تحقيق العديد من النجاحات في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أهلها لأن
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مازدا 3

بين النجاح والفشل.. سيارات تحت الاختبار الأوروبي

بين النجاح والفشل، تفاصيل كثيرة، يجب أن نقف عندها لمعرفة أسباب النجاح، وتجنب الفشل، ويحدد البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة «Euro NCAP»، من خلال نتائج اختباراته أي السيارات يمكنك الاعتماد عليها، وأخرى يجب أن تتوخى الحذر منها، وفي هذا التقرير نرصد بالفيديو نتائج الاختبارات التي تعرضت لها سيارات «مازدا 3، مرسيدس بنز، كيا سييد، تويوتا كورولا وRAV4» ترى من منها نجح في اقتناص النجوم الخمس، ومن منها فشل؟ وهل بينها سيارات في السوق المحلية؟
2019-jeep-cherokee

منها التطبيقات.. تقنيات سيارات جذبت الجمهور في 2019

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التقنيات التي ظهرت في السيارات بشكل عام، وهو الأمر الذي كان موضع تقييم من جانب الجمهور، والذي قام بتجربة تلك السيارات بشكل رئيسي على مدى تلك الأشهر، بما أسهم في تكوين وجهة نظر واضحة عنها. وحاولت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إصدار العشرات من التقنيات المتطورة في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي كان بمثابة رهان من هؤلاء المصنعين في مجال تطوير الموديلات خلال العام الجاري، ولا شك أن بعض تلك الشركات كسبت الرهان.
سكودا سوبيرب

لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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