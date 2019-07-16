قد تحتاجها قريبًا.. السيارات الكهربائية الأرخص

يرغب دومًا جمهور السيارات في الحصول على سيارات كهربائية رخيصة، خاصة أن العديد من الموديلات التي تنتمي إلى هذا الطراز في الغالب ما تعرض بأسعار مرتفعة
على مدى السنوات القليلة الماضية، استطاعت مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، لا سيما أنها ترحافظ على البيئة وتمثل توجها عالميا جديدا سواء في قيادة السيارات أو حتى الإمكانات الفنية العالية.
ولا شك أن من بين العشرات من الموديلات الكهربائية، استطاعت مجموعة صغيرة من السيارات أن تحصل على شعبية واسعة في الأسواق العالمية، حيث اعتمدت على الأسعار المعقولة التي ترجح كفتها قياسًا بالموديلات الكهربائية الأخرى في العديد من الأسواق.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، قياسًا بغيرها من السيارات التي تنتمي لهذا الطراز.
فولكس فاجن جولف الكهربائية
لا شك أنها على مستوى الأسواق العالمية، استطاعت تحقيق العديد من النجاحات في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أهلها لأن
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، قياسًا بغيرها من السيارات التي تنتمي لهذا الطراز.
فولكس فاجن جولف الكهربائية
لا شك أنها على مستوى الأسواق العالمية، استطاعت تحقيق العديد من النجاحات في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أهلها لأن تصدر بنسخة كهربائية في الأسواق العالمية، وهي تعرض بسعر لا يتجاوز 35 ألف دولار، الأمر الذي يجعلها رخيصة نسبيًا مقارنة بالعديد من الموديلات الكهربائية الأخرى.
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وبالإضافة إلى الأسعار، فإن السيارة تتمتع أيضًا بالعديد من الإمكانيات الفنية التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق العالمية المعنية بشراء الموديلات الكهربائية.
نيسان ليف
لا شك في كونها واحدة من أهم السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية بشكل عام، حيث استطاعت على مدى السنوات القليلة الماضية تكوين قاعدة شعبية واسعة في الأسواق المختلفة، وبالأخص أوروبا، الأمر الذي منح السيارة قدرات سوقية واسعة خلال السنوات الماضية.
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وبفضل سعرها الذي لا يتجاوز 30 ألف دولار، قدمت نيسان ليف مردودا رائعا على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، والتي رأت في السيارة اليابانية ما يمكن أن يُبهر الجمهور.
هيونداي إيونيوك
تعد الرهان الرئيسي لشركة هيونداي الكورية العملاقة في مجال صناعة الموديلات الكهربائية بالأسواق العالمية بشكل رئيسي، حيث استطاعت أن تقدم مجموعة من المميزات التي اجتذبت شرائح جماهيرية متنوعة في الأسواق العالمية، وبالأخص أولئك الذين يسعون للحصول على سيارة كهربائية بأسعار معقولة، لا سيما أن هيونداي إيونيك الكهربائية الخالصة بأسعار لا تتجاوز 30 ألف دولار، ما يجعلها من الخيارات الأساسية لجمهور السيارات بشكل رئيسي.
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فورد فوكاس
على مستوى القدرات الفنية، تقدم الشركة الأمريكية واحدة من أهم الموديلات في الأسواق العالمية بشكل عام، خاصة في الموديلات الكهربائية، والتي سعت الشركة الأمريكية لتقديم العشرات من المميزات الكبيرة التي يمكنها جذب الفئات الجماهيرية المختلفة بالأسواق العالمية.
وخلال السنوات القليلة الماضية، عرضت فورد فوكاس الكهربائية بأسعار تصل إلى 29 ألف دولار، وهو الأمر الذي حظى بإعجاب الجمهور على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما وأن إمكانياتها الفنية كبيرة.
سمار فور تو
واحدة من الموديلات الكهربائية التي تختلف الأسواق العالمية في تقييمها على المستوى الفني، إلا أنها واحدة من الموديلات التي يفضلها الجمهور بقوة في الأسواق العالمية، خاصة أنها من بين السيارات الكهربائية التي تختلف من حيث الأداء الفني والشكل الخارجي عن العديد من السيارات الأخرى في الأسواق العالمية، فضلا عن أسعارها التي لا تتجاوز 25 ألف دولار، مما يمنحها التفوق على حساب العشرات من السيارات الأخرى.