قد تحتاجها قريبًا.. السيارات الكهربائية الأرخص

يرغب دومًا جمهور السيارات في الحصول على سيارات كهربائية رخيصة، خاصة أن العديد من الموديلات التي تنتمي إلى هذا الطراز في الغالب ما تعرض بأسعار مرتفعة

تحرير:محمود نبيل ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

سمارت فور تو

على مدى السنوات القليلة الماضية، استطاعت مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، لا سيما أنها ترحافظ على البيئة وتمثل توجها عالميا جديدا سواء في قيادة السيارات أو حتى الإمكانات الفنية العالية. ولا شك أن من بين العشرات من الموديلات الكهربائية، استطاعت مجموعة صغيرة من السيارات أن تحصل على شعبية واسعة في الأسواق العالمية، حيث اعتمدت على الأسعار المعقولة التي ترجح كفتها قياسًا بالموديلات الكهربائية الأخرى في العديد من الأسواق.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، قياسًا بغيرها من السيارات التي تنتمي لهذا الطراز. فولكس فاجن جولف الكهربائية لا شك أنها على مستوى الأسواق العالمية، استطاعت تحقيق العديد من النجاحات في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أهلها لأن