خسوف جزئي للقمر بمصر الليلة: 6 مراحل وتوقيتات

تفيد ظاهرة الخسوف القمري في التأكد من بدايات الأشهر القمرية «الهجرية» وضبط التقويم الهجري.. ويحدث الخسوف في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا

تحرير:محمد فتحي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

خسوف القمر- أرشيفية

أصدر الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه: إن العالم يشهد خسوفًا جزئيًّا للقمر، مساء اليوم الثلاثاء، إذ يُرى هذا الخسوف في المناطق التالية، «أستراليا– قارة آسيا عدا الشمال الشرقي منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية»، مشيرًا إلى أن مراحل الخسوف سوف تستغرق كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرا مغادرتها لها لينتهي الخسوف تماما في مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثين دقيقة.

أما الفترة التي يستغرقها القمر منذ دخوله منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها فهي ساعتان وتسع وخمسون دقيقة تقريبا، وهذه هي الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد التي يستطيع خلالها رؤية مراحل الخسوف، إذ إنه لا يستطيع مشاهدة فترة دخول القمر منطقة شبه الظل بالعين المجردة. وفيما يلي استعراض لتوقيتات ومراحل الخسوف