الطماطم والقهوة.. أطعمة تحمي المخ من الخرف

يجب الإكثار من تناول بعض الأطعمة مثل الطماطم لأنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الخلل الذي يحدث في الخلايا، كما إنها تعمل على التحسين من الذاكرة وتقيك من الخرف.

تحرير:إسراء سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الخرف

مع التقدم في العمر تظهر بعض أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والخرف، فينتج عن الخرف تدهور كبير في وظائف المخ، مما يتسبب في اضطرابات مستمرة في المهارات الإدراكية مثل الذاكرة والتفكير بشكل سليم، فحاولت الدراسات البحث في الطرق السليمة للتعايش معه، أو بمعنى آخر الوقاية منه، توجد بعض الأطعمة التي تحميك منه مثل الأسماك لإحتوائها على أحماض أوميجا3 الدهنية، والتوت و الفراولة أيضًا لإنها تبطيء من الضمور الذي يحدث في خلايا الدماغ، كما إن المكسرات خيار جيد، نقلًا عن "marketwatch".

اتباع أسلوب حياة صحي يساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالخرف، حتى ولو كنت عرضة للإصابة نتيجة لعوامل وراثية، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في the peer-reviewed health" journal JAMA "، وحللت الدراسة بيانات 196.383 من البالغين حول العالم، حيث تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فيما أكثر، فوجد الباحثون 1.769 حالة مصابة