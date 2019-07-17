الطماطم والقهوة.. أطعمة تحمي المخ من الخرف

يجب الإكثار من تناول بعض الأطعمة مثل الطماطم لأنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الخلل الذي يحدث في الخلايا، كما إنها تعمل على التحسين من الذاكرة وتقيك من الخرف.
مع التقدم في العمر تظهر بعض أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والخرف، فينتج عن الخرف تدهور كبير في وظائف المخ، مما يتسبب في اضطرابات مستمرة في المهارات الإدراكية مثل الذاكرة والتفكير بشكل سليم، فحاولت الدراسات البحث في الطرق السليمة للتعايش معه، أو بمعنى آخر الوقاية منه، توجد بعض الأطعمة التي تحميك منه مثل الأسماك لإحتوائها على أحماض أوميجا3 الدهنية، والتوت و الفراولة أيضًا لإنها تبطيء من الضمور الذي يحدث في خلايا الدماغ، كما إن المكسرات خيار جيد، نقلًا عن "marketwatch".
اتباع أسلوب حياة صحي يساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالخرف، حتى ولو كنت عرضة للإصابة نتيجة لعوامل وراثية، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في the peer-reviewed health" journal JAMA "، وحللت الدراسة بيانات 196.383 من البالغين حول العالم، حيث تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فيما أكثر، فوجد الباحثون 1.769 حالة مصابة
اتباع أسلوب حياة صحي يساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالخرف، حتى ولو كنت عرضة للإصابة نتيجة لعوامل وراثية، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في the peer-reviewed health" journal JAMA "، وحللت الدراسة بيانات 196.383 من البالغين حول العالم، حيث تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فيما أكثر، فوجد الباحثون 1.769 حالة مصابة بالخرف، كما وجد الباحثون إن المشاركين الذين يعانون من خطورة الإصابة نتيجة لعوامل وراثية، وأسلوب حياة غير صحي، من المحتمل أن يكونوا عرضة للإصابة بثلاث مرات من الذين يعيشون حياة صحية.
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ومع ذلك فإن خطورة الإصابة بالخرف تقل إلى 32% في الأشخاص الذين يواجهون عوامل وراثية خطرة، إذا قاموا باتباع أسلوب حياة صحي، مقارنة بمن يتبعون نظام فقير فيما يتعلق بالمواد الغذائية، كما قال أحد الباحثين إن هذه الدراسات أرسلت بعض الرسائل الهامة فيما يتعلق بالخرف: يعتقد الكثير من الأشخاص إن تطور مرض الخرف لديهم يكون نتيجة عوامل جينية"، ولكن الأبحاث وضحت إنه توجدة عدة أسباب أخرى.
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ما يلي بعض من الأشياء التي يجب تجنبها لتقليل الإصابة بالخرف عند التقدم في العمر:
1-أثبتت بعض الدراسات إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالخرف يتناولون طعام غير صحي، محمل بكميات كبيرة من الدهون والسكريات والملح، إضافة إلى إنهم لا يمارسوا تمرينات رياضية باستمرار، كما يتبعون بعض العادات السيئة الأخرى مثل تدخين السجائر بانتظام.
2-وجدت دراسة أخرى نشرت في عام 2017، إن تناول مواد التحلية الصناعية(كوب واحد من العصائر الصناعية على سبيل المثال يوميًا) مرتبط بشكل كبير بالإصابة بالخرف أو السكتات الدماغية مقارنة بمن يتناولونها أقل من مرة في الأسبوع، وذلك وفقًا لما نشر في جمعية القلب الأمريكية للسكتة الدماغية.
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3-كن على دراية كبير بالدواء الذي تتناوله، فوجد الباحثون إنه توجد علاقة ملحوظة بين الخرف والتعرض للعقاقير الطبية المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي مثل مضادات الكولين، فكشفت بعض الأبحاث من خلال تحليل بيانات لمجموعة كبيرة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 فيما أكثر، زيادة الإصابة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك مرتبط بشكل واضح بالتعرض لمضادات الكولين لأكثر من 10 سنوات.
وبالتالي يجب الإكثار من تناول بعض الأطعمة مثل الطماطم لإنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الخلل الذي يحدث في الخلايا، كما إنها تعمل على تحسن الذاكرة وتحمي خلايا المخ من التلف، حتى لا تصاب بالخرف، إضافة إلى القهوة فهي تحفز بشكل كبير من الانتباه، وتقلل من النسيان، والبيض أيضًا لا يقل أهمية عن الأطعمة الأخرى لإنه يحتوي على مادة الفوسفاتيديل، التي تحسن من القدرات الإدراكية والانتباه، ولا تنسى الخضراوات الورقية كالسبانخ، فهي غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين K الذي يعمل على حماية المخ.
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