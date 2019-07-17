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الطماطم والقهوة.. أطعمة تحمي المخ من الخرف

يجب الإكثار من تناول بعض الأطعمة مثل الطماطم لأنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الخلل الذي يحدث في الخلايا، كما إنها تعمل على التحسين من الذاكرة وتقيك من الخرف.
تحرير:إسراء سليمان ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الخرف
الخرف
مع التقدم في العمر تظهر بعض أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والخرف، فينتج عن الخرف تدهور كبير في وظائف المخ، مما يتسبب في اضطرابات مستمرة في المهارات الإدراكية مثل الذاكرة والتفكير بشكل سليم، فحاولت الدراسات البحث في الطرق السليمة للتعايش معه، أو بمعنى آخر الوقاية منه، توجد بعض الأطعمة التي تحميك منه مثل الأسماك لإحتوائها على أحماض أوميجا3 الدهنية، والتوت و الفراولة أيضًا لإنها تبطيء من الضمور الذي يحدث في خلايا الدماغ، كما إن المكسرات خيار جيد، نقلًا عن "marketwatch".
اتباع أسلوب حياة صحي يساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالخرف، حتى ولو كنت عرضة للإصابة نتيجة لعوامل وراثية، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في the peer-reviewed health" journal JAMA "، وحللت الدراسة بيانات 196.383 من البالغين حول العالم، حيث تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فيما أكثر، فوجد الباحثون 1.769 حالة مصابة
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ما-يؤثر-على-جلدك

العرق والإكسسوارات والحناء.. ابتعد عن كل ما يضر جلدك

هناك الكثير من العادات الصحية والروتين اليومي الذي يمكنه أن يؤثر فى البشرة، فبعد أن كانت بشرتك متوهجة ليس بها أي حبوب أو بقع، قد تستيقظين يوما وتجدين بعض المشكلات التي طالت وجهك، بداية من الحبوب والالتهابات والبقع والحكة وغيرها من المشكلات. في ما يلي بعض الأشياء المدهشة التي يمكن أن تؤثر فى بشرتك، لكن لا تدركينها، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية المعتمدين، يمكنك التعرف عليها لعلاجها أو تجنبها تماما، وإذا كانت حالتك شديدة فمن الأفضل التوجه إلى الطبيب، وقبل كل ذلك تعرفي على العادات الخاطئة وفقا لما ذكره موقع "INSIDER".
الصراصير-تحمي-من-السرطان

دراسة: تناول النمل والديدان يحمي من السرطان

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة للقضاء على الجذور الحرة، على سبيل المثال عصير البرتقال والقهوة والخوخ والعنب الأحمر، وغيرها من الأطعمة الأخرى، على الجانب الآخر جاء بعض الباحثين بدراسة تكشف أن تناول النمل والجراد والديدان يحمي من السرطان أكثر من عصير البرتقال، ولكن مثل هذه الحشرات ليس من المتداول تناولها في كثير من البلاد، فالصين هي من أشهر الدول إقبالًا على تناولها، ولكن بالنسبة للدول العربية سيكون الأمر أشبه بالمستحيل، فهل سيجد الأطباء حلا في ذلك؟ نقلًا عن "dailymail".
فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة

زيت فيتامين E علاج سحري لبشرتك.. يحمي من الشيخوخة

بالطبع سمعتِ كثيرا عن فوائد فيتامين E واستخداماته المتعددة، خاصة أنه يضاف لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يباع على شكل زيت يمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة. يحارب زيت فيتامين E علامات الشيخوخة، ويحمي من التلوث، ويقلل من ظهور البقع الداكنة، على سبيل المثال لا الحصر؛ لذلك فمن المنطقي أن هذا المكون القوي يحظى بشعبية كبيرة. زيت فيتامين E مشتق بشكل طبيعي، ويوجد في مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبطاطا الحلوة، كما أن أجسامنا تنتجه أيضا.
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عدم-انتظام-نبضات القلب

عدم انتظام ضربات القلب مؤشر للإصابة بالخرف

ماذا عن القلب لو توقف؟ من المؤكد أن الحياة ستنتهي على الفور، فنبضات صغيرة تجعلك وسط ساحة الحياة، ولأن النبضات مثل بندول الساعة في سرعته وانتظامه، فحدوث أي خلل قد ينشأ عنه العديد من الأمراض، وخاصة عند التقدم في العمر، فكشفت دراسة أن نبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة ربما تزيد من خطورة الإصابة بالخرف، لذا يجب الانتباه دائمًا إلى قلبك حتى لا تخسر حياتك، فقد تتمثل أعراض الخرف في صعوبة التخطيط والتنظيم، إضافة إلى صعوبة في القدرات الحركية، وذلك نقلًا عن "dailymail".
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