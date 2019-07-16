الأهلي يجري إصلاحات لأرضية استاد التتش (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

مختار التتش

أجرى مجلس إدارة النادي الأهلي صيانة لأرضية استاد مختار التتش، الذي تقام عليه تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعدما ساءت حالة الأرضية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي اشتكى منه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وطلب من مسؤولي فريق الكرة سرعة إصلاح الأرضية خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات خطيرة. وتصدر هاشتاج «تطوير أرضية التتش واجب» موقع «تويتر»، خلال الأيام السابقة، إذ تخطت التغريدات التي تداولها رواد الموقع أكثر من 51 ألف تغريدة، طالبت فيها جماهير القلعة الحمراء إدارة النادى الأهلى بتطوير أرضية الملعب.

ونشر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورا للإصلاحات التي طرأت على أرضية ملعب مختار التتش، بعد استغلال فترة تواجد الفريق في معسكر إعداد خارجي في إسبانيا، تمهيدًا لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز التي يتصدرها برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك، يومي 24 و28 يوليو