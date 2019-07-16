رياضة

الأهلي يجري إصلاحات لأرضية استاد التتش (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
مختار التتش
مختار التتش
أجرى مجلس إدارة النادي الأهلي صيانة لأرضية استاد مختار التتش، الذي تقام عليه تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعدما ساءت حالة الأرضية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي اشتكى منه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وطلب من مسؤولي فريق الكرة سرعة إصلاح الأرضية خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات خطيرة. وتصدر هاشتاج «تطوير أرضية التتش واجب» موقع «تويتر»، خلال الأيام السابقة، إذ تخطت التغريدات التي تداولها رواد الموقع أكثر من 51 ألف تغريدة، طالبت فيها جماهير القلعة الحمراء إدارة النادى الأهلى بتطوير أرضية الملعب.
ونشر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورا للإصلاحات التي طرأت على أرضية ملعب مختار التتش، بعد استغلال فترة تواجد الفريق في معسكر إعداد خارجي في إسبانيا، تمهيدًا لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز التي يتصدرها برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك، يومي 24 و28 يوليو
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حفيظ الدراجي يزور عائلة محمد أبو تريكة

زار المعلق الجزائري حفيظ دراجي، منزل عائلة محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق في مدينة ناهيا خلال تواجده في مصر للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم الجمعة المقبل، وقال دراجي خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهيا نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة.. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".
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مبولحى يستعد لدخول التاريخ حال مشاركته أمام السنغال

يستعد رايس مبولحى، حارس مرمى منتخب الجزائر، لدخول التاريخ عندما يلتقى فريقه مع السنغال، الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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لاعب تونس: الحظ لما يساعدنا أمام السنغال

تحدث محمد دراجر، ظهير أيمن المنتخب التونسي، عن مواجهة نسور قرطاج أمام نيجيريا المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وقال دراجر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "حاولنا الحفاظ على حالتنا الفنية الرائعة في نصف النهائي لكننا لم نتمكن من التأهل للنهائي في النهاية وهذا مؤلم للغاية، ونلعب كل مباراة من أجل الانتصار وحاولنا الفوز على السنغال لكن الحظ لما يساعدنا في نصف النهائي وسنلعب لحصد المركز الثالث أمام نيجيريا غدا".
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رباعي الأهلي الدولي يصل معسكر إسبانيا

وصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي، لمسعكر الفريق المقام في مدينة إليكانتي بإسبانيا، حيث تعذر انضمام الرباعي لمعسكر الفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وجاء انمضام الرباعي لمعسكر الأهلي المُقام بإسبانيا، بعد أن غادروا القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران إلى مدينة برشلونة، ثم استقلوا طائرة أخرى إلى مطار أليكانتي، ووصلوا في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت.
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قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
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