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تشييع جثمان زوجة رشوان توفيق من مسجد السيدة نفيسة

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
شُيع جثمان زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، مساء اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة، حيث وجد عدد من الفنانين، على رأسهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان أحمد شاكر. وقد بدا الحزن واضحًا للغاية على زوجها، الفنان رشوان توفيق، الذي حرص دائما خلال استضافته في برامج تليفزيونية على أن يعبر عن مدى حبه لزوجته. وأعلنت ابنة الفقيدة، هبة رشوان، الخبر المؤسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ عانت الراحلة من وعكة صحية خلال أيامها الأخيرة.
رشوان توفيق ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك حلال هذه الفترة في بطولة عدد من المسرحيات، منها: "شيء في صدري، الشوارع
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شغل وعبادة.. النجوم المصريون في السعودية

شهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من النجوم المصريين في موسم جدة، سواء بالحفلات أو العروض المسرحية، آخرهم نجوم عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذى ينطلق غدا أول عروضه فى السعودية ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. واللافت للنظر هو حرص النجوم المصريين على أداء مناسك العمرة واستغلال فرصة وجودهم في المملكة، وبينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشارك فى «الملك لير»، حيث أدت المناسك ونشرت صورة لها من أمام الكعبة وهى ترتدي عباءة سوداء وحجابا طويلا، وعلقت عليها: «ربنا يتقبل»، وأيضا زميلها فى العرض أحمد عزمي، وزميلتها رانيا فريد شوقي.
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نجوم يهنئون أحمد السعدني بعيد ميلاده: الأخ والصديق

يحتفل الفنان أحمد السعدني اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة والتى وصلت إلى ما يقرب من 50 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، وبدأت رحلته فى عالم الشهرة والأضواء مع والده الفنان القدير صلاح السعدني، قبل 17 عاما، من خلال مسلسل «رجل في زمن العولمة»، والذي سانده فى أولى خطواته إيمانا منه بموهبته التمثيلية التي لا يختلف عليها أحد، خاصة مع ثقل موهبته خلال السنوات الأخيرة. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: «وش إجرام، مرجان أحمد مرجان، زهرة وأزواجها الخمسة، قضية صفية، فرقة ناجي عطا الله، الكبريت الأحمر، زي الشمس».
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«المتفائل» جديد سامح حسين على خشبة المسرح القومي

يواصل المخرج إسلام إمام بروفاته النهائية للعرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي، استعدادا لافتتاح العرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة خلال الأيام القليلة المقبلة. العرض من بطولة النجم سامح حسين، والفنانين سهر الصايغ، وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وأمجد الحجار، وزكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، وعبده بكري. العمل مأخوذ عن رواية "كانديد" لفولتير، قام المخرج بإعادة صياغتها في قالب موسيقي كوميدي.
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رشوان-توفيق (1)

هكذا تحدث رشوان توفيق عن زوجته: باحبها أكتر من زمان

"مراتي كانت ملكة جمال، وربنا حفظني بزواجي منها، هي عاشت معايا رحلة كفاح طويلة، اتجوزتها سنة 1957، وهي حاليا بقالها أكتر من 3 سنين مريضة".. هكذا تحدث الفنان رشوان توفيق، عن زوجته التي رحلت اليوم الثلاثاء، عن دنيانا، وأُقيمت الجنازة عليها بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة. ويحكي "توفيق" عن قصة لقائهما الأول في حوار له ببرنامج "كلام البنات" عبر فضائية TEN يناير الماضي، قائلا: "كنت بامثل في مسرحية شهريار على مسرح الجامعة، وكانت شقيقتها جارتي، فأحضرت لها تذاكر لمشاهدة العرض، فقامت بإجبارها على الحضور، ومن هنا بدأت قصتنا وعمرها 17 عاما".
رشوان توفيق

وفاة زوجة رشوان توفيق.. والجنازة من السيدة نفيسة

توفيت زوجة الفنان رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع طويل مع المرض، وستقام الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مكان تلقي العزاء. يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مشاركته في الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم"، من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك في العمل كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، إلى جانب أبطال نجوم المسلسل الأساسيين عبلة كامل، ورياض الخولي، ومنة فضالي، وراندا البحيري، وإيناس عز الدين، ورامي وحيد، ونرمين ماهر، وأميرة هاني، وأشرف طلبة، وهادي الجيار.
يوسف-شريف-رزق-الله

تشييع جثمان يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين

قال أحمد ابن الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه ستؤدى صلاة الجنازة على والده من مسجد السلطان حسين في مصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، ومن هناك سيشيع جثمانه. رزق الله، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة. ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلًا إن "فارس السينما رحل".
المنتج-عادل-الميهي

وفاة المنتج عادل الميهي عن عمر ناهز الـ69 عامًا

رحل عن عالمنا المنتج السينمائى عادل الميهى، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، حسب تصريحات من مقربين لأسرته. وأنتج الميهى العديد من الأفلام السينمائية المهمة، لعل من أبرزها عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال. وعادل هو شقيق الراحل رأفت الميهي مخرج وكاتب مصري، دخل مجال السينما مع بداية سبعينيات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم "شروق وغروب"، من أهم أعماله: "سمك لبن تمر هندى، ست الستات، الأفوكاتو".
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