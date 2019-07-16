تشييع جثمان زوجة رشوان توفيق من مسجد السيدة نفيسة

تحرير:التحرير ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

رشوان توفيق

شُيع جثمان زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، مساء اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة، حيث وجد عدد من الفنانين، على رأسهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان أحمد شاكر. وقد بدا الحزن واضحًا للغاية على زوجها، الفنان رشوان توفيق، الذي حرص دائما خلال استضافته في برامج تليفزيونية على أن يعبر عن مدى حبه لزوجته. وأعلنت ابنة الفقيدة، هبة رشوان، الخبر المؤسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ عانت الراحلة من وعكة صحية خلال أيامها الأخيرة.

رشوان توفيق ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في عام 1933، وحاز على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بعد التخرج في التليفزيون المصري، ثم انضم إلى فرق التليفزيون المسرحية مع بدايتها، وشارك حلال هذه الفترة في بطولة عدد من المسرحيات، منها: "شيء في صدري، الشوارع