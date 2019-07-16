الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.. صراع أم مخاض ميلاد؟

نبيل عبد الفتاح

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

لعبت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية دورًا تاريخيًّا -بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ ومحمولات- فى الدفاع عن بعض مكونات الثقافة المصرية عموما، لاسيما الشعبية فى إطار تفاعلاتها مع حركة وإنتاج الثقافة الشعبية كمشترك جامع وموحد بين المصريين أيا كانت دياناتهم ومذاهبهم، وذلك بقطع النظر عن دورها الدينى/ المذهبى فى حماية الإيمان الأرثوذكسى المسيحى، لاسيما بعد مجمع خلقدونيا ذائع الصيت.

من هنا كانت الكنيسة الأرثوذكسية أحد حوامل الاستمرارية التاريخية فى مسار الثقافة ومكونات التشكل الهوياتى التاريخى المستمر والمتغير فى بنية الهوية وتحولاتها على مدى المراحل التاريخية الكبرى، وذلك على الرغم من عديد التحولات الكبرى فى ديانة الأغلبية من المصريين وتحولهم إلى الإسلام. من هنا برزت أدوار الأكليروس

من هنا كانت الكنيسة الأرثوذكسية أحد حوامل الاستمرارية التاريخية فى مسار الثقافة ومكونات التشكل الهوياتى التاريخى المستمر والمتغير فى بنية الهوية وتحولاتها على مدى المراحل التاريخية الكبرى، وذلك على الرغم من عديد التحولات الكبرى فى ديانة الأغلبية من المصريين وتحولهم إلى الإسلام.

من هنا برزت أدوار الأكليروس -رجال الدين- سواء على مستوى الدور الرعائى للأقباط، أو التعليمى للديانة والعقيدة والمذهب الأرثوذكسى، الذى تشكلت معالمه التأسيسية على إيدى بعض كبار رجال الاكليروس ودفاعهم عن قانون الإيمان الأرثوذكسى.

هذا الدور الثقافى والدينى والتعليمى المستمر تعرض لضغوط عديدة عبر الزمن، على نحو أدى إلى نمط من المحافظة اللاهوتية التى تُعيد إنتاج ذاتها مع بعض التغيرات، وذلك على المستوى اللاهوتى، ومصادره، وشروحه، وخاصة مع الانتقال من اللغة القبطية إلى اللغة العربية.

الكتابة عن تاريخ الأرثوذكسية المصرية، ظل يتمحور حول تاريخ البطاركة، ولم يهتم عديد المؤرخين للتاريخ الاجتماعى للأقباط فى تفاعلهم مع الكنيسة، والأكليروس، وأشقائهم فى الوطن من المسلمين، وغيرهم من اليهود المصريين، أو أبناء الكنائس الآخرى بعد دخول المذهبين الكاثوليكى والبروتستانتى إلى مصر، خاصة فى ظل الاستعمار البريطانى، والحراك التبشيرى لكلا المذهبين من المبشرين الأجانب فى وسط الأقباط الأرثوذكس.

وقفت الكنيسة المصرية بضراوة فى مواجهة الحركة التبشيرية، وهو ما جعلها تميل إلى المحافظة على الرغم من الدور الإصلاحى الذى لعبه البابا كيرلس الرابع من إدخال المطبعة، وإنشاء المدارس وتعليم البنات.

ثمة أدوار مهمة لعبها بعض رجال الدين الأقباط فى إطار الحركة الوطنية المصرية -مع غيرهم من الأقباط- لاسيما فى انتفاضة 1919 الكبرى.

تاريخ الكنيسة القبطية الداخلى، وتفاعلات الأكليروس مع الوسط القبطى والاجتماعى المصرى، لا يزال مستورًا، فى عديد مراحلها خاصة منذ المرحلة شبه الليبرالية إلى مراحل نظام يوليو 1952 فى عهود البابا كيرلس السادس، والبابا شنودة الثالث، وحتى البابا تواضروس الثانى.

بعض الكتابات تبدو مهمة على الرغم من أنها محدودة، وبعضها رسائل علمية لنيل الدكتوراه فى بعض الجامعات الأوروبية كرسالة لور جرجس بالفرنسية عن العنف والإكراه والطائفية فى مصر، ودراسات تقريرى الحالة الدينية فى مصر 1975، 1976، وبعض المقالات الجادة، لكنها محدودة.

من هنا تبدو أهمية مساهمات الكاتب المتميز فى الشأن القبطى الداخلى كمال زاخر، لاسيما كتابه الأخير الكنيسة القبطية المصرية: صراع أم مخاض ميلاد؟ وهو كتاب يحمل هموم جيله، واهتماماته بإصلاح الكنيسة المصرية، ومن ثم ينتمى الكتاب إلى دعاوى ومطالب الإصلاح الكنسى، لاسيما فى ظل التطورات الجديدة للثورة الرقمية، وتأثيراتها على العلاقة بين الأكليروس وتعاليمه ونمط إدارته الداخلية لشئون الكنيسة، والأجيال الجديدة التى تتعامل مع عالم دينى مفتوح على مصراعيه، فى طرح البُنى والشروح اللاهوتية ومعها إجابات اللاهوتيين من الكنائس والمذاهب الأخرى على أسئلة التحولات الجديدة للثورة الرقمية والذكاء الصناعى، فى ظل استمرارية نمط لاهوتى محافظ لدى بعض رجال الدين الأرثوذكس.

الكتاب حامل للعديد من الأسئلة، والرغبات الإصلاحية فى إعادة هيكلة التعليم الكنسى، والنظام الديرى -الأديرة- الرهبانى، خاصة بعد مقتل الأنبا أبفانيوس، والسعى إلى إعادة صياغة المجمع المقدس -مجمع الأساقفة- ثمة نزوع إلى الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات خاصة أن الاجيال القبطية الأرثوذكسية المصرية، لديها أسئلة جديدة، مثلها مثل غيرها من أبناء الوطن وتحتاج إلى الحوار والإجابات الجديدة.

كتاب هام فى موضوعه وفصوله المختلفة فى ظل ندرة الكتابات حول تاريخية الأوضاع الكنسية، وتبلور الاتجاه الإصلاحى، إزاء الاتجاه المحافظ، وديناميات الجدل الداخلى، وانعكاساته على الوسط القبطى المصرى.

أحد أبرز مزايا الكتابة السلاسة الأسلوبية، وبعض من الوضوح.

والنزاهة فى تقييم الأحداث الرئيسية موضوع الكتاب، وفى بعض المواضع بل وأكثرها تقديم رأيه على استحياء، ودون حسم، وفى مواضع أخرى يبدى رأيه مشوبا بالتساؤل وعدم الحسم تاركا باب الجدل مفتوحا لأراء آخرى. وهو ما يتجلى فى عنوان الكتاب: الكنيسة صراع أم مخاض ميلاد؟ وإمعان النظر فى مسارات السجال الداخلى/الخارجى بين أجيال النصف الأول من القرن الماضى من الرهبان، ثم الأساقفة فيما بعد وأحدهم صار بطريركا -البابا شنودة الثالث- يشير إلى أن أية صراعات تنطوى فى جدلياتها الداخلية والخارجية على احتقانات وتوترات ومفاوضات لا تحسم بسرعة، وإنما تأخذ حيزًا زمنيا طويلا لعديد من الأسباب:

1- التركيبة التقليدية للمؤسسة وأركانها، والتداخل بين البشرى والقدسى فى حركة وسلوك وأراء الأكليروس، الناطق باسم المقدس، والحائز على أسراره وتواريخه ولاهوته ومكوناته، ومصادره المعروفة أو المغمورة فى ثنايا اللغات القديمة اليونانية والقبطية.

2- التغير والتقلب فى أوضاع الأقباط فى المجتمع والدولة منذ نهاية القرن التاسع عشر، والمرحلة شبه الليبرالية، ثم نظام يوليو 1952 ومراحله المختلفة، وتفاعل الكنيسة والعلمانيين الأقباط إزاء هذه التغيرات وتقلباتها.

3- أثرت التآكلات التى حدثت فى التركيب الاجتماعى للحركة الوطنية المصرية من الانتفاضة الوطنية الكبرى عام 1919 إلى نهاية الأربعينيات، على بعض أبناء الفئات الوسطى الصغيرة القبطية المتعلمة وتحولهم من الاهتمام بالسياسى إلى الدينى/ اللاهوتى حول المؤسسة.

4- أثر الصراع التاريخى بين الأراخنة من العلمانيين، وبين الكنيسة فى السيطرة على أدارة شئون الكنيسة؟ وهو ما ساهم فى تشكيل وإدراك بعض الرهبان المتعلمين إزاء العلاقة بين الأكليروس والعلمانيين (حالة البابا شنودة الثالث/ أمور الكنيسة وشئونها من صلاحيات الأكليروس ثم الكنيسة هى الصوت المعبر عن الأقباط إزاء الدولة، وأجهزتها والعالم، فى ظل حركات العنف والإسلام السياسى الراديكالى منذ عقد السبعينيات حتى وفاته.

5- الجمود اللاهوتى وفرض السياجات الدوغمائية -بتعبير أركون- على البنية العقائدية واللاهوتية الأرثوزكسية، لحماية الكنيسة إزاء تصور لاهوت الكنائس الغربية الكاثوليكية والبروتستانتينية، لاسيما فى ظل انفتاح الأولى على غيرها من المذاهب والأديان بعد المجمع الفاتيكانى الثانى.

من ثم شكلت سياجات الحماية اللاهوتية وأدواتها، أحد آليات الضبط الكنسى الأرثوذكسى إزاء غوايات الكاثوليكية والبروتستانتينية للأجيال الشابة من حيث الخطابات المسيحية العصرية الجاذبة فى مواجهة خطاب دينى تقليدى.

ثانيًا: الكتاب لا يبدو سهلا للقارئ العام لأنه موجه كسردية لقارئ ملم بتعاليم المسيحية عموما والأرثوزكسية خصوصا، وكان يحتاج إلى إيضاحات فى المتن، والهوامش حول العقائد، والوقائع التاريخية، وضبط الإسناد المرجعى فى الهوامش.

كان يتعين إيضاح مكونات المشاكل والأزمات اللاهوتية والاجتماعية للكنيسة تاريخيًا وتبيان أسبابها، وعدم قصر الصراع أو المخاض حول شخصى القمص متى المسكين، وشنودة الثالث، ومن ولا هم من العلمانيين.

من الشيق ملاحظة قيام المؤلف بتقديم تصورات إصلاحية لتطوير ما يسميه دائرة التنوير فى الكنيسة وهى المركز الثقافى والمركز الإعلامى، واسقفية الشباب (ص 176/ 177/ 178).

عموما الكتاب يطرح عديدا من الأسئلة على أسئلة المؤلف ومتن الكتاب، وهو ما يعكس خصوبة الأفكار والسعى إلى طرح أسئلة آخرى، وبحوث حول القضايا الكنسية والمذهب واللاهوت والإصلاح فى عالم متغير وفائق السرعة ويحمل انفجار كبير فى الأسئلة حول تشكلات مختلفة تمس الشراط والوجود الإنسانى، ومن ثم الفكر الدينى واللاهوت المسيحى.