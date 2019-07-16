حفيظ الدراجي يزور عائلة محمد أبو تريكة

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

حفيظ الدراجي

زار المعلق الجزائري حفيظ دراجي، منزل عائلة محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق في مدينة ناهيا خلال تواجده في مصر للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم الجمعة المقبل، وقال دراجي خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهيا نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة.. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".

أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.. pic.twitter.com/Mj5cx1YiRd — hafid derradji (@derradjihafid) July 16, 2019 ليرد أبو تريكة