رياضة

حفيظ الدراجي يزور عائلة محمد أبو تريكة

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
حفيظ الدراجي
حفيظ الدراجي
زار المعلق الجزائري حفيظ دراجي، منزل عائلة محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق في مدينة ناهيا خلال تواجده في مصر للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم الجمعة المقبل، وقال دراجي خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهيا نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة.. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".
أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.. pic.twitter.com/Mj5cx1YiRd — hafid derradji (@derradjihafid) July 16, 2019 ليرد أبو تريكة
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مختار-التتش-تدريب-الأهلي

الأهلي يجري إصلاحات لأرضية استاد التتش (صور)

أجرى مجلس إدارة النادي الأهلي صيانة لأرضية استاد مختار التتش، الذي تقام عليه تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعدما ساءت حالة الأرضية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي اشتكى منه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وطلب من مسؤولي فريق الكرة سرعة إصلاح الأرضية خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات خطيرة. وتصدر هاشتاج «تطوير أرضية التتش واجب» موقع «تويتر»، خلال الأيام السابقة، إذ تخطت التغريدات التي تداولها رواد الموقع أكثر من 51 ألف تغريدة، طالبت فيها جماهير القلعة الحمراء إدارة النادى الأهلى بتطوير أرضية الملعب.
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مبولحى يستعد لدخول التاريخ حال مشاركته أمام السنغال

يستعد رايس مبولحى، حارس مرمى منتخب الجزائر، لدخول التاريخ عندما يلتقى فريقه مع السنغال، الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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لاعب تونس: الحظ لما يساعدنا أمام السنغال

تحدث محمد دراجر، ظهير أيمن المنتخب التونسي، عن مواجهة نسور قرطاج أمام نيجيريا المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب السلام لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وقال دراجر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "حاولنا الحفاظ على حالتنا الفنية الرائعة في نصف النهائي لكننا لم نتمكن من التأهل للنهائي في النهاية وهذا مؤلم للغاية، ونلعب كل مباراة من أجل الانتصار وحاولنا الفوز على السنغال لكن الحظ لما يساعدنا في نصف النهائي وسنلعب لحصد المركز الثالث أمام نيجيريا غدا".
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صلاح-محسن

الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيله فور علمه أنه خارج مواجهة فريق المتحدة الودية، التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وعلمت «التحرير» أن سيد عبد الحفيظ أبلغ صلاح مسحن بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رحيله من النادي عقب استبعاده من تشكيل الفريق في المباراة الودية مع المتحدة، في إطار استعدادات الفريق الحالية لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

مدرب الأهلي يعدد مكاسب ودية «المتحدة»

قال محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، إن ودية «المتحدة» التي خاضها الفريق أمس الأربعاء، حققت العديد من الأهداف الفنية التي سعى إليها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي؛ ويأتي في مقدمتها تجربة جميع عناصر الفريق في أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة، وأضاف يوسف أن الجهاز الفني كان حريصا على إقامة المباراة أمس على أربعة أشواط؛ من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لرؤية جميع العناصر داخل الملعب بعد مشاركة الجميع طوال الأيام الماضية في خوض التدريبات بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية في بعض الأيام.
نادية شريف

نادية شريف.. أسطورة الرياضة النسائية في مصر

فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، مساء الأحد واحدة من أساطير الرياضة النسائية في مصر، هى الكابتن نادية شريف إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، حيث لم تكن تمارس لعبة واحدة فقط، بل أكثر من لعبة وبنفس درجة الإجادة، وشاركت في العديد من الألعاب بداية من لعبة كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والتزحلق. تعد نادية شريف واحدة من أبرز الرياضيات بالنادي الأهلي، وهي من عائلة رياضية من الدرجة الأولى، والدها أحد مؤسسي ألعاب القوى في النادي الأهلي.
اسامة-جلال

«التحرير» تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وإنبي لضم جلال

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن محاولات إدارة التعاقدات بالنادي للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع فريق إنبي مواليد 1998، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد أن أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على تدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد. وقال المصدر لـ«التحرير»، إن إدارة التعاقدات بالأهلي تواصلت مع إدارة إنبي برئاسة علاء خشب، وطلبت الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليمبي، حيث عرضت ضمه مُقابل 20 مليون جنيه.
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