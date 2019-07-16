ضبط سيوف أثرية قادمة من أمريكا بميناء الدخيلة (صور)

تحرير:محمد مجلي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

جانب من المضبوتات

تمكنت الإدارة العامة للحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر إذ تم ضبط إحدى الحاويات القادمة من ميناء هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركى رقم 8744 فى 2019/7/13، وبناء على معلومات سرية تم تشكيل لجنة جمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثالثة برئاسة محمد البسيوني مدير الإدارة من محمد رشاد مأمور الحركة وقنعان حسن مأمور التعريفة.

بالكشف ومعاينة مشمول الحاوية رقم CMAU 149133/0 باسم "ه . ا . ن" القادمة من ميناء هيوستون الأمريكى بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركي رقم 8744 فى 2019/7/13 وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 4 سيوف كبيرة الحجم وسلاح مقروطة ونماذج إفريقية من الكراسى والترابيزات وطبل إيقاع ومفروشات من