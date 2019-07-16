جريمة

ضبط سيوف أثرية قادمة من أمريكا بميناء الدخيلة (صور)

تحرير:محمد مجلي ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
جانب من المضبوتات
جانب من المضبوتات
تمكنت الإدارة العامة للحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر إذ تم ضبط إحدى الحاويات القادمة من ميناء هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركى رقم 8744 فى 2019/7/13، وبناء على معلومات سرية تم تشكيل لجنة جمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثالثة برئاسة محمد البسيوني مدير الإدارة من محمد رشاد مأمور الحركة وقنعان حسن مأمور التعريفة.
بالكشف ومعاينة مشمول الحاوية رقم CMAU 149133/0 باسم "ه . ا . ن" القادمة من ميناء هيوستون الأمريكى بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركي رقم 8744 فى 2019/7/13 وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 4 سيوف كبيرة الحجم وسلاح مقروطة ونماذج إفريقية من الكراسى والترابيزات وطبل إيقاع ومفروشات من
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تسمم (3)

إصابة 15 شخصا بتسمم من «أكل فرح» في الدقهلية

أصيب 15 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناول طعام الغداء من أحد الأفراح في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بإصابة 15 شخصا بينهم 7 أطفال بالتسمم الغذائي ووصلوا إلى مستشفى ميت غمر المركزي، في حالة قيء وإسهال وإعياء، ادعاء تناول طعام فاسد، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم واستقرت حالتهم الصحية.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية.. وإصابة 5 أشخاص

انفجرت أسطوانة غاز في أحد المحال الخاصة بقطع غيار السيارات، الكائنة بمنقطة أبى قير، شرق محافظة الإسكندرية، وامتدت النيران لأحد مطاعم المشويات والتهمتها بالكامل، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الانفجار، فيما هرولت سيارات الحماية المدنية ورجال المطافئ وسيارات الاسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبان والمحال المجاورة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج.
ندم-حزن-امرأة

تجديد حبس قاصر العياط.. والتحريات: دافعت عن شرفها

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في هتك عرضها واغتصابها بالعياط، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما جددت المحكمة حبس شابين، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج انثى، والتحريض على التعدي جنسيا عليها. وكشفت تحريات مباحث العياط أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته.
ندم

«مأساة نورا».. قصة زواج انتهى بطفلين وفضيحة وتهديد

أحلام وردية عاشتها نورا ذات الـ23 عاما حينما تقدم "سمير" لخطبتها من أبيها، طارت فرحا، فالعريس وسيم وفى نفس الوقت ميسور الحال، وإن كانت لا تعرف له مصدر رزق محددا، فهو يقول إنه يتاجر فى كل شيء، بعد سنة تقريبا عقد سمير قرانه على مريم، عاش الاثنان فى سعادة غامرة، إذ أغدق عليها من المال ولبى كل طلباتها، وفى المقابل تمتع هو بشبابها وأنوثتها وجمالها الأخاذ، حتى عرفت الخلافات طريقا إلى منزل الزوجية السعيد، بعد أن توجت سنوات الزواج بطفلين ملكا كل حياتها، لكنها لم تعرف تفسيرا لشعور غريب انتابها كأن شيئا يطاردها بأن المستقبل يحمل شرا ما سيغير مصيرهما.
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القبض-على-متهم

ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 14 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية"، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق "مطروح - الإسكندرية" في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين للمستشفى.
فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
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