جريمة

مقطع جنسي لـ«قتيلة السلام» يقود المباحث لمتهم جديد

تحرير:تهامى البندارى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
نجحت مباحث قسم شرطة السلام، اليوم الثلاثاء، في القبض على متهم جديد فى واقعة مقتل سيدة على يد شاب داخل شقة مشبوهة تستخدم في إدارة أعمال منافية للآداب، ويخضع المتهم لمناقشات من جانب رجال المباحث للوقوف على دوره في حادث مقتل المجني عليها، وبخاصة أنه عثر على مقطع جنسي لها ولصديقتها التي كانت تقيم معها بذات الشقة، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات إدارة البحث الجنائي ورجال مباحث الآداب للتوصل لحقيقة الواقعة والوقوف على خلفياتها كاملة.
تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة السلام يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، في ظروف غامضة. وعثر رجال المباحث على جثة المجني عليها مسدد إليها عدة طعنات قاتلة بأنحاء متفرقة بجسدها، بلغت نحو 9 طعنات، وأسفرت التحريات الأولية عن أن المجني عليها على علاقة بالقاتل الذي التقط صورة سيلفي بجوار
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جثة

خاف من ضبطه مع فتاة فسقط ميتا من السادس بالإسكندرية

" المشي البطال" هو طريق الشر الذي يؤدى إلى الهلاك وهو ما حدث مع شاب فى العقد الثالث من العمر "سائق" إذ لقي مصرعه بعد أن قفز من الطابق السادس هربا من ملاحقة الجيران له وذلك بعد تواجده داخل شقة تقيم بها "فتاة ليل" بمنطقة الرابعة الناصرية شرق محافظة الإسكندرية، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل يفيد بورود بلاغ من مستشفى الجمهورية بوصول شاب مصاب بنزيف حاد في المخ وكسر في الجمجمة ومتوفى.
سيوف-ومقتنيات-أثرية‎ (2)

ضبط سيوف أثرية قادمة من أمريكا بميناء الدخيلة (صور)

تمكنت الإدارة العامة للحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر إذ تم ضبط إحدى الحاويات القادمة من ميناء هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركى رقم 8744 فى 2019/7/13، وبناء على معلومات سرية تم تشكيل لجنة جمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثالثة برئاسة محمد البسيوني مدير الإدارة من محمد رشاد مأمور الحركة وقنعان حسن مأمور التعريفة.
تسمم (3)

إصابة 15 شخصا بتسمم من «أكل فرح» في الدقهلية

أصيب 15 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناول طعام الغداء من أحد الأفراح في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بإصابة 15 شخصا بينهم 7 أطفال بالتسمم الغذائي ووصلوا إلى مستشفى ميت غمر المركزي، في حالة قيء وإسهال وإعياء، ادعاء تناول طعام فاسد، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم واستقرت حالتهم الصحية.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية.. وإصابة 5 أشخاص

انفجرت أسطوانة غاز في أحد المحال الخاصة بقطع غيار السيارات، الكائنة بمنقطة أبى قير، شرق محافظة الإسكندرية، وامتدت النيران لأحد مطاعم المشويات والتهمتها بالكامل، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تصادف وجودهم أثناء وقوع الانفجار، فيما هرولت سيارات الحماية المدنية ورجال المطافئ وسيارات الاسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبان والمحال المجاورة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج.
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متهمو-مدينة-نصر

قرار جديد من النيابة في واقعة تصوير شاب بـ«قميص نوم»

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم باستدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب المبرح وشل حركته وتصويره بقميص نوم، بمنطقة كرداسة، بعدما أبدى رغبته في فضح علاقته بسيدة متزوجة من رجل سافر لإحدى الدول العربية لتدبير نفقات أسرته، وأمرت النيابة بتحديد جلسة لسماع أقوال المجني عليه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
جثة (5)

جثة مسن متعفنة تُثير ذعر أهالي المعصرة

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي شارع جمال عبد الناصر بحى المعصرة، اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة مسن متعفنة داخل إحدى الشقق، بعد انبعاث رائحة كريهة، قادت الأهالي لاكتشاف مكان الجثة، قام على أثرها الأهالي بإخطار شرطة النجدة التي أخطرت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، والنيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه، وصرحت بدفنه بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
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