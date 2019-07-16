مقطع جنسي لـ«قتيلة السلام» يقود المباحث لمتهم جديد

تحرير:تهامى البندارى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

جثة - أرشيفية

نجحت مباحث قسم شرطة السلام، اليوم الثلاثاء، في القبض على متهم جديد فى واقعة مقتل سيدة على يد شاب داخل شقة مشبوهة تستخدم في إدارة أعمال منافية للآداب، ويخضع المتهم لمناقشات من جانب رجال المباحث للوقوف على دوره في حادث مقتل المجني عليها، وبخاصة أنه عثر على مقطع جنسي لها ولصديقتها التي كانت تقيم معها بذات الشقة، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات إدارة البحث الجنائي ورجال مباحث الآداب للتوصل لحقيقة الواقعة والوقوف على خلفياتها كاملة.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة السلام يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، في ظروف غامضة. وعثر رجال المباحث على جثة المجني عليها مسدد إليها عدة طعنات قاتلة بأنحاء متفرقة بجسدها، بلغت نحو 9 طعنات، وأسفرت التحريات الأولية عن أن المجني عليها على علاقة بالقاتل الذي التقط صورة سيلفي بجوار