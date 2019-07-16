بمقابل مالي.. السعودية تسمح للمحلات بالعمل 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

اجتماع مجلس الوزراء السعودي - صورة أرشيفية

قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال المجلس في بيان عقب جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: "قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة". وذكر البيان أن هذا السماح سيكون "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها". وأعطى مجلس الوزراء وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات أن "يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة".

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إن إصدار قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.وأكد القصبي في تصريحات أوردتها "واس"، أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة