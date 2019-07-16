أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد انتقاله للزمالك

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

أشرف بن شرقي

في أول تعليق للمغربي أشرف بن شرقي، المنتقل حديثا لنادي الزمالك قادما من صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نشر الدولي المغربي صورته بقميص الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "تحدٍّ جديد". وتعاقد الزمالك مع بن شرقي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد. وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، ثم رحل إلى الوداد البيضاوي في أغسطس 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالها 10 أهداف. ورحل أشرف

وأضاف أن بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد.



وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، ثم رحل إلى الوداد البيضاوي في أغسطس 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.



ورحل أشرف بن شرقي الذي يلقب بـ«ديبالا المغرب» لتشابه أسلوبه مع الأرجنتيني ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى الهلال السعودي ولعب معه 7 مباريات وسجل 3 أهداف، ثم أعير إلى لانس ولعب معهم 16 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف.



ودوليًّا شارك أشرف بن شرقي مع المنتخب المغربي تحت 20 عامًا وتحت 23 عامًا، كما خاض مع منتخب المغرب الأول 8 مباريات سجل خلالها هدفًا، علمًا بأنه شارك لأول مرة مع المغرب، في 11 نوفمبر 2017، حيث دخل كبديل للمهاجم خالد بوطيب عند الدقيقة 75.