تريبير يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

تحرير:محمد جمال ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

تريبير

ينتظر فريق أتليتكو مدريد الإسبانى صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الدفاعية، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب الدولى الإنجليزى كيران تريبير الظهير الأيمن لفريق توتنهام من الانضمام للروخى بلانكوس للموسم المقبل فى الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت شبكة سكاى سبورت البريطيانية أن تريبيير سيسافر إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الكشف الطبي للانضمام إلى أتليتكو مدريد. وأَضافت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز أجبر لاعبه الإنجليزي على الرحيل من الفريق.

ويمتلك بوكيتينو حاليا الثنائي سيرجي أورييه وكايل ووكر بيترز في مركز الظهير الأيمن. وتحدثت تقارير صحفية سابقة أن تريبيير سينضم إلى نابولي، إلا أن يوفنتوس هو الآخر يبحث عن خدمات الدولى الإنجليزى خاصة مع وصول ساري مديرا فنيا للفريق، وعلى الجانب الآخر يبحث بايرن ميونخ هو الآخر لضم المدافع الدولى لتدعيم