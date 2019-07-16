رياضة

تريبير يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

تحرير:محمد جمال ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
تريبير
تريبير
ينتظر فريق أتليتكو مدريد الإسبانى صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الدفاعية، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب الدولى الإنجليزى كيران تريبير الظهير الأيمن لفريق توتنهام من الانضمام للروخى بلانكوس للموسم المقبل فى الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت شبكة سكاى سبورت البريطيانية أن تريبيير سيسافر إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الكشف الطبي للانضمام إلى أتليتكو مدريد. وأَضافت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز أجبر لاعبه الإنجليزي على الرحيل من الفريق.
ويمتلك بوكيتينو حاليا الثنائي سيرجي أورييه وكايل ووكر بيترز في مركز الظهير الأيمن. وتحدثت تقارير صحفية سابقة أن تريبيير سينضم إلى نابولي، إلا أن يوفنتوس هو الآخر يبحث عن خدمات الدولى الإنجليزى خاصة مع وصول ساري مديرا فنيا للفريق، وعلى الجانب الآخر يبحث بايرن ميونخ هو الآخر لضم المدافع الدولى لتدعيم
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فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يحذف اسم برشلونة من حسابه على إنستجرام

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من العودة إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة بعد رفض نادي باريس سان جيرمان التعاقد معه أو وضعه في صفقة تبادلية مع نيمار، حيث أكدت التقارير الصحفية أن هناك بندا يمنح الريدز حق شراء كوتينيو مقابل 102 مليون إسترليني. وقام اللاعب بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ووضع صورة له بقميص البرازيل بدلا من قميص برشلونة، ليس هذا فحسب، وانما قام فيليب بإزالة اسم برشلونة من الحساب ضمن خانة سيرته الذاتية، في خطوة أثارت الجدل حول استمرار اللاعب داخل البرسا.
أشرف بن شرقي (10)

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد انتقاله للزمالك

في أول تعليق للمغربي أشرف بن شرقي، المنتقل حديثا لنادي الزمالك قادما من صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نشر الدولي المغربي صورته بقميص الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "تحدٍّ جديد". وتعاقد الزمالك مع بن شرقي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي السابق، نجحا في إنهاء كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.
حفيظ-الدراجي

حفيظ الدراجي يزور عائلة محمد أبو تريكة

زار المعلق الجزائري حفيظ دراجي، منزل عائلة محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق في مدينة ناهيا خلال تواجده في مصر للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم الجمعة المقبل، وقال دراجي خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهيا نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبو تريكة.. شكرا جزيلا على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري".
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جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان‎

رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
جريزمان

أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
جواو-فليكس

رسميا.. أتليتكو مدريد يعلن ضم نجم بنفيكا البرتغالي

أعلن نادى أتليتكو مدريد الإسبانى اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن ضم النجم البرتغالى الصاعد جواو فيلكس قادما من صفوف بنفيكا، ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن انضمام فيلكس إلى الروخى بلانكوس كلف خزائنهم 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، وأغلى صفقة فى تاريخ البرتغال ونادى بنفيكا.
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