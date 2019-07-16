خاف من ضبطه مع فتاة فسقط ميتا من السادس بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

جثة شاب - صورة أرشيفية

" المشي البطال" هو طريق الشر الذي يؤدى إلى الهلاك وهو ما حدث مع شاب فى العقد الثالث من العمر "سائق" إذ لقي مصرعه بعد أن قفز من الطابق السادس هربا من ملاحقة الجيران له وذلك بعد تواجده داخل شقة تقيم بها "فتاة ليل" بمنطقة الرابعة الناصرية شرق محافظة الإسكندرية، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل يفيد بورود بلاغ من مستشفى الجمهورية بوصول شاب مصاب بنزيف حاد في المخ وكسر في الجمجمة ومتوفى.

كشفت التحريات عن أن جثة المتوفاة لشاب يدعى "خ.أ.ال.ع" يبلغ من العمر 25 عاما، مقيم بمنطقة مطار النزهة ويعمل "سائق" جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف وتبين سقوطه من الطابق السادس إذ كان مرافقا لفتاة فى شقة مستأجرة بمعرفة الأخيرة. وأضافت التحريات، أن الفتاة تُدعى "ش.ص.ج.ع"، 19 عامًا، دون عمل، وأنها تقيم بالشقة