جريمة

خاف من ضبطه مع فتاة فسقط ميتا من السادس بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
جثة شاب - صورة أرشيفية
جثة شاب - صورة أرشيفية
" المشي البطال" هو طريق الشر الذي يؤدى إلى الهلاك وهو ما حدث مع شاب فى العقد الثالث من العمر "سائق" إذ لقي مصرعه بعد أن قفز من الطابق السادس هربا من ملاحقة الجيران له وذلك بعد تواجده داخل شقة تقيم بها "فتاة ليل" بمنطقة الرابعة الناصرية شرق محافظة الإسكندرية، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل يفيد بورود بلاغ من مستشفى الجمهورية بوصول شاب مصاب بنزيف حاد في المخ وكسر في الجمجمة ومتوفى.
كشفت التحريات عن أن جثة المتوفاة لشاب يدعى "خ.أ.ال.ع" يبلغ من العمر 25 عاما، مقيم بمنطقة مطار النزهة ويعمل "سائق" جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف وتبين سقوطه من الطابق السادس إذ كان مرافقا لفتاة فى شقة مستأجرة بمعرفة الأخيرة. وأضافت التحريات، أن الفتاة تُدعى "ش.ص.ج.ع"، 19 عامًا، دون عمل، وأنها تقيم بالشقة
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الكلاب-تعذيب-والقطط (20)

هل تعتدي على حيوانات في الشارع؟.. احذر الحبس

أثارت صورة لكلب في الشارع، مسدد إليه طعنة نافذة بالسكين، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، فكثير منا يعطي لنفسه الحق في ضرب أو إيذاء أي حيوان يقابله خلال سيره في الشارع، دون أن يدري أن نصوص القانون حوت على مواد تُجرم هذا الفعل وتؤثمه، وهى ضمانات قانونية كفلها المشرع لحق الحيوان في الحياة أو التصدي له بواسطة الأجهزة الرسمية المختصة، «التحرير» بدورها سألت خبراء قانون حول عقوبة الاعتداء على حيوانات في الشوارع، وتبين أن مواد قانون العقوبات جرمت الاعتداء على الحيوانات.
جثة-فى-شقة

مقطع جنسي لـ«قتيلة السلام» يقود المباحث لمتهم جديد

نجحت مباحث قسم شرطة السلام، اليوم الثلاثاء، في القبض على متهم جديد فى واقعة مقتل سيدة على يد شاب داخل شقة مشبوهة تستخدم في إدارة أعمال منافية للآداب، ويخضع المتهم لمناقشات من جانب رجال المباحث للوقوف على دوره في حادث مقتل المجني عليها، وبخاصة أنه عثر على مقطع جنسي لها ولصديقتها التي كانت تقيم معها بذات الشقة، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات إدارة البحث الجنائي ورجال مباحث الآداب للتوصل لحقيقة الواقعة والوقوف على خلفياتها كاملة.
سيوف-ومقتنيات-أثرية‎ (2)

ضبط سيوف أثرية قادمة من أمريكا بميناء الدخيلة (صور)

تمكنت الإدارة العامة للحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر إذ تم ضبط إحدى الحاويات القادمة من ميناء هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركى رقم 8744 فى 2019/7/13، وبناء على معلومات سرية تم تشكيل لجنة جمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثالثة برئاسة محمد البسيوني مدير الإدارة من محمد رشاد مأمور الحركة وقنعان حسن مأمور التعريفة.
تسمم (3)

إصابة 15 شخصا بتسمم من «أكل فرح» في الدقهلية

أصيب 15 شخصا بحالة تسمم جماعي إثر تناول طعام الغداء من أحد الأفراح في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بإصابة 15 شخصا بينهم 7 أطفال بالتسمم الغذائي ووصلوا إلى مستشفى ميت غمر المركزي، في حالة قيء وإسهال وإعياء، ادعاء تناول طعام فاسد، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم واستقرت حالتهم الصحية.
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انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

قال كلام هستيري.. الدقائق الأخيرة لرجل الأعمال المنتحر بالرحاب

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة رجل الأعمال المنتحر فى مدينة الرحاب، والتي أشارت إلى أن المتوفي مر بضائقة مالية أثرت عليه نفسيا في أيامه الأخيرة، مؤكدين أنه قبل دقائق قليلة من إقدامه على الانتحار، تحدث إلى أفراد أسرته بطريقة هيسترية، ولم تمر دقائق حتى سمعوا بعدها صوت ارتطام على الأرض وفوجئوا به غارقًا في دمائه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت النيابة الطب الشرعي لإرسال التقرير الطبي المبدئي، لكشف تفاصيل الواقعة.
شنق

انتحار طالبة إعدادي بسبب شريحة هاتف محمول بالدقهلية

أقدمت فتاة لا يزيد عمرها عن 13 سنة بالمرحلة الإعدادية، اليوم الإثنين، على الانتحار شنقًا داخل غرفتها، من قرية دنجواي التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية والتضييق عليها، وبخاصة عقب رفض والدها شراء شريحة موبايل خاصة بها. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على فتاة مشنوقة داخل غرفة بمنزلها بقرية دنجواى التابعة للمركز.
طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
شهود-فى-محكمة (4)

«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
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