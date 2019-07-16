ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران وعلاقتي بأردوغان جيدة

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية، بحسب "فرانسب برس". وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، إن "واشنطن تُريد من إيران أن تخرج من اليمن". والعام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى بهدف خفض نشاطها النووي، وفرضت على طهران مجموعة من العقوبات.

وذكرت إيران الأسبوع الماضي أنها تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم الذي حدده الاتفاق المبرم في 2015 بنسبة 3,67%، كما تجاوزت سقف مخزوناتها من اليورانيوم.وعن تركيا، قال ترامب، إن بلاده "مضطرة" لرفض بيع مقاتلات "F-35" لتركيا بسبب امتلاكها منظومات "إس-400" الروسية، معتبرا مع ذلك أن هذا الوضع ليس عادلا.وأضاف إن