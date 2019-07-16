كوتينيو يحذف اسم برشلونة من حسابه على إنستجرام

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من العودة إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة بعد رفض نادي باريس سان جيرمان التعاقد معه أو وضعه في صفقة تبادلية مع نيمار، حيث أكدت التقارير الصحفية أن هناك بندا يمنح الريدز حق شراء كوتينيو مقابل 102 مليون إسترليني. وقام اللاعب بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ووضع صورة له بقميص البرازيل بدلا من قميص برشلونة، ليس هذا فحسب، وانما قام فيليب بإزالة اسم برشلونة من الحساب ضمن خانة سيرته الذاتية، في خطوة أثارت الجدل حول استمرار اللاعب داخل البرسا.

وكان وكيل فليب كوتينيو صرح من قبل بأنه من الصعب أن يلعب فيليب بالدوري الإنجليزي لفريق غير ليفربول، في إشارة لرفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث أكد وكيل الدولي البرازيلي أن ليفربول في قلب كوتينيو وربما تكون إشارة لعودة اللاعب إلى ملعب أنفيلد من جديد واللعب مع أبطال أوروبا، الذي كان يتمنى