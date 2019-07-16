التحالف العربي يسقط طائرتين للحوثيين في اليمن

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

العقيد تركي المالكي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرتين "درون" أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان في الأجواء اليمنية، بحسب "العربية". وتمكنت قوات التحالف، أمس الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (درون) أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.

وبين العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد