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التحالف العربي يسقط طائرتين للحوثيين في اليمن

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
العقيد تركي المالكي
العقيد تركي المالكي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرتين "درون" أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان في الأجواء اليمنية، بحسب "العربية". وتمكنت قوات التحالف، أمس الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (درون) أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالسعودية. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
وبين العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد
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اجتماع مجلس الوزراء السعودى

بمقابل مالي.. السعودية تسمح للمحلات بالعمل 24 ساعة

قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال المجلس في بيان عقب جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: "قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة". وذكر البيان أن هذا السماح سيكون "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها". وأعطى مجلس الوزراء وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات أن "يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة".
ليبيا - تعبيرية

برلمان ليبيا يقود خريطة طريق حل الأزمة عبر القاهرة

بدأ أول تحرك سياسي يقوده أعضاء مجلس النواب الليبي لتحقيق حل سياسي للأزمة المندلعة من عدة سنوات، خلال مباحثاتهم في القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، في إطار الجهود المصرية الرامية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل يقوده البرلمان الليبي. تأتي الأزمة الليبية في ظل تنازع حكومتين، الأولى في الشرق الليبي وهي الحكومة الليبية المؤقتة وتحظى بثقة مجلس النواب الليبي والأخرى في غرب البلاد وهي حكومة الوفاق وتحظى باعتراف دولي، إلا أن تحالفها مع الميليشيات المسلحة في طرابلس دفع بعض الدول لتجنب التعاون معها.
قوات الاحتلال - فلسطين

البناء دون تراخيص.. ذريعة إسرائيل لهدم «الخليل»

"الهدم" سياسة تنتهجها إسرائيل منذ القدم للقضاء على كل ما هو فلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية، ورفع الاحتلال خلال الآونة الأخيرة من وتيرة هدم منازل المقدسيين. وعمدت إلى إجبار أصحاب المنازل على هدمها بأنفسهم، أو تحمل تكاليف الهدم من قبل جرافات الاحتلال، ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دمرت ما يقرب من 50 ألف مبنى فلسطيني، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صحف سعودية

صحف سعودية: البحرين تكشف أكاذيب قطر.. وإيران تصعد

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء ، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وتصدرت الأوضاع تطورات الأوضاع في اليمن واللقاء الذي عقد في الحديدة عناوين الصحف. في افتتاحيتها تناولت صحيفة "سبق" ضبط الشرطة الإيطالية خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم ، وأوضحت أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.
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صحف سعودية

صحف سعودية: البحرين تكشف أكاذيب قطر.. وإيران تصعد

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء ، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وتصدرت الأوضاع تطورات الأوضاع في اليمن واللقاء الذي عقد في الحديدة عناوين الصحف. في افتتاحيتها تناولت صحيفة "سبق" ضبط الشرطة الإيطالية خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم ، وأوضحت أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.
قوات-الدفاع-السعودية (2)

السعودية تدمر طائرتين حوثيتين في خميس مشيط

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، بحسب "العربية". وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
صحف سعودية

صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
العقيد الركن تركي المالكي

بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
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