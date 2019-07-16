تقارير تركية: عقبة وحيدة تفصل كهربا عن دينيزلي سبور

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

كهربا

أكدت تقارير تركية أن محمود عبدالمنعم "كهربا" طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويًّا من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى دينيزلي سبور التركي، وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، المهتم بأخبار الفريق التركي، أن النادي المحلي عرض على كهربا الحصول على مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه. وأشار الموقع، بحسب مصادره، إلى أن المفاوضات بين كهربا ومسؤولي الفريق التركي ستستأنف من جديد خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى حل وسط ومن ثم التوقيع على العقود.

واختتم الموقع أن إدارة دينيزلي سبور ستقوم برفع قيمة الراتب السنوي المعروض على كهربا، من أجل الحصول على توقيعه في أسرع وقت ممكن. وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستكون تدعيما قويا للفريق التركي بسبب تسجيل كهربا لـ66 هدفا وصناعة 33 أخرى في 192 مباراة خاضها في مشواره. وأشادت الصحيفة بموهبة كهربا الذي لفت الأنظار