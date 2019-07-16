رياضة

تقارير تركية: عقبة وحيدة تفصل كهربا عن دينيزلي سبور

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
كهربا
كهربا
أكدت تقارير تركية أن محمود عبدالمنعم "كهربا" طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويًّا من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى دينيزلي سبور التركي، وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، المهتم بأخبار الفريق التركي، أن النادي المحلي عرض على كهربا الحصول على مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه. وأشار الموقع، بحسب مصادره، إلى أن المفاوضات بين كهربا ومسؤولي الفريق التركي ستستأنف من جديد خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى حل وسط ومن ثم التوقيع على العقود.
واختتم الموقع أن إدارة دينيزلي سبور ستقوم برفع قيمة الراتب السنوي المعروض على كهربا، من أجل الحصول على توقيعه في أسرع وقت ممكن. وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستكون تدعيما قويا للفريق التركي بسبب تسجيل كهربا لـ66 هدفا وصناعة 33 أخرى في 192 مباراة خاضها في مشواره. وأشادت الصحيفة بموهبة كهربا الذي لفت الأنظار
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خالد-بوطيب (1)

الإصابة تبعد بوطيب عن تدريبات الزمالك

حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادي، حيث جاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران، بسبب معاناته من إصابة الركبة منذ عودته من المنتخب المغربي، بعد مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية 2019 ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة والعودة للمباريات. كما انتظم عبدالله جمعة لاعب الفريق في تدريبات اليوم بعد حصوله أمس الإثنين على راحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال.
فيليب-كوتينيو (2)

كوتينيو يحذف اسم برشلونة من حسابه على إنستجرام

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من العودة إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة بعد رفض نادي باريس سان جيرمان التعاقد معه أو وضعه في صفقة تبادلية مع نيمار، حيث أكدت التقارير الصحفية أن هناك بندا يمنح الريدز حق شراء كوتينيو مقابل 102 مليون إسترليني. وقام اللاعب بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ووضع صورة له بقميص البرازيل بدلا من قميص برشلونة، ليس هذا فحسب، وانما قام فيليب بإزالة اسم برشلونة من الحساب ضمن خانة سيرته الذاتية، في خطوة أثارت الجدل حول استمرار اللاعب داخل البرسا.
تريبير

تريبير يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

ينتظر فريق أتليتكو مدريد الإسبانى صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الدفاعية، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب الدولى الإنجليزى كيران تريبير الظهير الأيمن لفريق توتنهام من الانضمام للروخى بلانكوس للموسم المقبل فى الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت شبكة سكاى سبورت البريطيانية أن تريبيير سيسافر إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الكشف الطبي للانضمام إلى أتليتكو مدريد. وأَضافت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للسبيرز أجبر لاعبه الإنجليزي على الرحيل من الفريق.
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كهربا

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
كهربا

رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
كهربا

أحمد مرتضى يوجه رسالة نارية لـ«كهربا»

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة نارية إلى محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعدما غادر اللاعب إلى لبنان، أمس الجمعة، على أن يتوجه إلى تركيا اليوم السبت، استعدادًا للدخول في مفاوضات مع عدد من الأندية التركية، وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام إلى معسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، إذ ينوي كهربا طلب فسخ عقده مع الزمالك بحجة عدم قانونيته.
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