جريمة

هل تعتدي على حيوانات في الشارع؟.. احذر الحبس

قتل الحيوان أو محاولة قتله دون مقتضى يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس سنة.. لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعور أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط
تحرير:تهامى البندارى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م
صورة الكلب المطعون
صورة الكلب المطعون
أثارت صورة لكلب في الشارع، مسدد إليه طعنة نافذة بالسكين، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، فكثير منا يعطي لنفسه الحق في ضرب أو إيذاء أي حيوان يقابله خلال سيره في الشارع، دون أن يدري أن نصوص القانون حوت على مواد تُجرم هذا الفعل وتؤثمه، وهى ضمانات قانونية كفلها المشرع لحق الحيوان في الحياة أو التصدي له بواسطة الأجهزة الرسمية المختصة، «التحرير» بدورها سألت خبراء قانون حول عقوبة الاعتداء على حيوانات في الشوارع، وتبين أن مواد قانون العقوبات جرمت الاعتداء على الحيوانات.
حرّم الشرع نفسه بشكل صريح التعدي على الحيوان عن طريق التأصيل الديني لذلك الأمر ممثلاَ في تحريم حبس الحيوان وتجويعه، وهو ما يتضح في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم، حينما قال «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»،
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طلاق

«متجوزة دراكولا».. أغرب 5 قصص طلاق في محاكم الأسرة

تكتظ أروقة ساحات محاكم الأحوال الشخصية، بالعديد من الدعاوى والمنازعات القضائية، البعض منها يحمل أسبابا جوهرية والأخرى تأتي لأسباب ودوافع غريبة للغاية، «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، أغرب خمس دعاوى للطلاق في ساحات المحاكم، فهناك من قالت في دعواها إن زوجها أصبح لا يقترب منها تماما ولا يعاشرها مطلقا، وحينما سألته عن السبب أخبرها أنه متزوج من «جنّية»، وتغار عليه من أى سيدة، أما زوجة أخرى فأوردت في تفاصيل قضية الطلاق التي أقامتها أن زوجها قام بإطعامها وأطفالها لحم «خروف ميت».
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خاف من ضبطه مع فتاة فسقط ميتا من السادس بالإسكندرية

" المشي البطال" هو طريق الشر الذي يؤدى إلى الهلاك وهو ما حدث مع شاب فى العقد الثالث من العمر "سائق" إذ لقي مصرعه بعد أن قفز من الطابق السادس هربا من ملاحقة الجيران له وذلك بعد تواجده داخل شقة تقيم بها "فتاة ليل" بمنطقة الرابعة الناصرية شرق محافظة الإسكندرية، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل يفيد بورود بلاغ من مستشفى الجمهورية بوصول شاب مصاب بنزيف حاد في المخ وكسر في الجمجمة ومتوفى.
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مقطع جنسي لـ«قتيلة السلام» يقود المباحث لمتهم جديد

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ضبط سيوف أثرية قادمة من أمريكا بميناء الدخيلة (صور)

تمكنت الإدارة العامة للحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر إذ تم ضبط إحدى الحاويات القادمة من ميناء هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركى رقم 8744 فى 2019/7/13، وبناء على معلومات سرية تم تشكيل لجنة جمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثالثة برئاسة محمد البسيوني مدير الإدارة من محمد رشاد مأمور الحركة وقنعان حسن مأمور التعريفة.
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حلق شعرها وعذبها.. قصة قتل عشيق لطليقة أخيه

سلّم نفسه لرغبات الشيطان وأقام علاقة محرمة مع ابنة عمه وزوجة شقيقه في الوقت نفسه، داخل منزل العائلة في مدينة المنصورة، اتفق العشيقان على تطليقها من زوجها ليخلو لهما الجو خوفًا من أن يكتشف الأخ المخدوع علاقتهما، ويدب الخلاف بين أفراد العائلة، انصاع الأخ وتم الطلاق بعد شكه في سلوكها، وهربت مع عشيقها في قرية بعيدة عن أهلها الذين تبرأوا منها، وهناك في ساعة صفا اعترفت بندمها على خيانتها له مع آخرين، لتنتهي حياتها على يده بتشويه جسدها بوصلة تعذيب استمرت 4 أيام.
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عامل يعذب عشيقته حتى الموت بعد اعترافها بخيانته

"العشق الممنوع".. أنهى حياة سيدة مطلقة بعد زواج قصير من نجل عمها، من مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ وقعت في الخطيئة مع شقيق زوجها، وافتعلت المشكلات حتى طلقها، وما أن تم المراد، هربت مع أخيه "عشيقها" لحين إيجاد خطة إقناع العائلة بإتمام الزواج من طليقة أخيه، وفي ساعة صفا اعترفت له بقصص خيانتها مع رجال آخرين، وأقدم على تعذيبها وضربها بعصا 4 أيام متتالية حتى الموت، وما أن فقدت الوعي هرع بها إلى المستشفى مدعيًا دخولها في غيبوبة سكر ليتخلص من جثتها.
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بعد وصم متهمي حادث محطة مصر بالإهمال..تعرف عقوبته

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث حريق محطة مصر، الذي شهد انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية لقطار تخلى عنه قائده، ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأكدت النيابة على أن السبب الرئيس للحادث هو الإهمال، الذى أضفاه بيان رسمي صادر من النيابة العامة كصفة لسلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع، وبجانب إهمالهم خالفوا التعليمات إلى الدرجة التى يعتبرها المشرع جرائم جنائية، ونرصد فى السطور التالية الأبعاد القانونية لجريمة الإهمال والدرجات القانونية التى تمثلها.
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