المعارضة السودانية ترفض منح الحكام العسكريين حصانة

تحرير:وكالات ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية

أعلنت المعارضة السودانية رفض منح الحكام العسكريين حصانة قضائية "مُطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكري، بحسب "رويترز". وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة. وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف التاج في مؤتمر صحفي في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، "الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".وأضاف للصحفيين "توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائيا"، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري مساء الثلاثاء.ويهدف