جريمة

«متجوزة دراكولا».. أغرب 5 قصص طلاق في محاكم الأسرة

إيناس اتهمت زوجها بأنه متزوج من «جنّية» وأنها تغار عليه من أى سيدة أخرى.. أما أميمة فأوضحت في دعوى الطلاق أن زوجها قام بإطعامها هى وأطفالها لحم «خروف ميت»
تحرير:تهامى البندارى ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
الطلاق- صورة تعبيرية
الطلاق- صورة تعبيرية
تكتظ أروقة ساحات محاكم الأحوال الشخصية، بالعديد من الدعاوى والمنازعات القضائية، البعض منها يحمل أسبابا جوهرية والأخرى تأتي لأسباب ودوافع غريبة للغاية، «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، أغرب خمس دعاوى للطلاق في ساحات المحاكم، فهناك من قالت في دعواها إن زوجها أصبح لا يقترب منها تماما ولا يعاشرها مطلقا، وحينما سألته عن السبب أخبرها أنه متزوج من «جنّية»، وتغار عليه من أى سيدة، أما زوجة أخرى فأوردت في تفاصيل قضية الطلاق التي أقامتها أن زوجها قام بإطعامها وأطفالها لحم «خروف ميت».
«متجوز جنّية» توجهت «إيناس» صاحبة الـ45 سنة، ربة منزل، إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق ضد زوجها "سامح. ف"، 48 سنة، مدرس، واتهمته في دعواها بالجنون، بعد أن بدأ فجأة ممارسة السحر والشعوذة قبل عدة أشهر قليلة، وقام بإحضار كتب تشرح كيفية عمل الأسحار السفلية والأعمال و«فك المربوط»،
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الكلاب-تعذيب-والقطط (20)

هل تعتدي على حيوانات في الشارع؟.. احذر الحبس

أثارت صورة لكلب في الشارع، مسدد إليه طعنة نافذة بالسكين، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، فكثير منا يعطي لنفسه الحق في ضرب أو إيذاء أي حيوان يقابله خلال سيره في الشارع، دون أن يدري أن نصوص القانون حوت على مواد تُجرم هذا الفعل وتؤثمه، وهى ضمانات قانونية كفلها المشرع لحق الحيوان في الحياة أو التصدي له بواسطة الأجهزة الرسمية المختصة، «التحرير» بدورها سألت خبراء قانون حول عقوبة الاعتداء على حيوانات في الشوارع، وتبين أن مواد قانون العقوبات جرمت الاعتداء على الحيوانات.
جثة

خاف من ضبطه مع فتاة فسقط ميتا من السادس بالإسكندرية

" المشي البطال" هو طريق الشر الذي يؤدى إلى الهلاك وهو ما حدث مع شاب فى العقد الثالث من العمر "سائق" إذ لقي مصرعه بعد أن قفز من الطابق السادس هربا من ملاحقة الجيران له وذلك بعد تواجده داخل شقة تقيم بها "فتاة ليل" بمنطقة الرابعة الناصرية شرق محافظة الإسكندرية، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الرمل يفيد بورود بلاغ من مستشفى الجمهورية بوصول شاب مصاب بنزيف حاد في المخ وكسر في الجمجمة ومتوفى.
جثة-فى-شقة

مقطع جنسي لـ«قتيلة السلام» يقود المباحث لمتهم جديد

نجحت مباحث قسم شرطة السلام، اليوم الثلاثاء، في القبض على متهم جديد فى واقعة مقتل سيدة على يد شاب داخل شقة مشبوهة تستخدم في إدارة أعمال منافية للآداب، ويخضع المتهم لمناقشات من جانب رجال المباحث للوقوف على دوره في حادث مقتل المجني عليها، وبخاصة أنه عثر على مقطع جنسي لها ولصديقتها التي كانت تقيم معها بذات الشقة، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة بتكثيف تحريات إدارة البحث الجنائي ورجال مباحث الآداب للتوصل لحقيقة الواقعة والوقوف على خلفياتها كاملة.
سيوف-ومقتنيات-أثرية‎ (2)

ضبط سيوف أثرية قادمة من أمريكا بميناء الدخيلة (صور)

تمكنت الإدارة العامة للحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والمقتنيات المشتبه فى أثريتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر إذ تم ضبط إحدى الحاويات القادمة من ميناء هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 75 طرد أمتعة شخصية بوزن 2404 كيلو جرامات بيان الجمركى رقم 8744 فى 2019/7/13، وبناء على معلومات سرية تم تشكيل لجنة جمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثالثة برئاسة محمد البسيوني مدير الإدارة من محمد رشاد مأمور الحركة وقنعان حسن مأمور التعريفة.
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شهود-فى-محكمة (3)

شروط وإجراءات.. كيف تسترد الكفالة من النيابة؟

مرافعات وأسانيد قانونية يستند إليها محامو المتهمين في القضايا المختلفة داخل ساحات وأروقة المحاكم نظير إصدار قرار من المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، وهناك من يستجيب لطلبات الدفاع ويصدر قرارا بإخلاء سبيل متهما في بعض القضايا مقابل دفع كفالة مالية، في القضايا البسيطة، غير أن القانون حدد جملة من الشروط والإجراءات بإمكانك حال اتباعها أن تسترد قيمة الكفالة التي قمت بتوريدها إلى خزينة النيابة العامة، ويستجيب القضاة في بعض الأحيان لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم نظير كفالة مالية، وهناك من يرفض لحين إصدار الحكم النهائي.
خلافات-زوجية-طلاق

مستشارك القانوني.. كيف تتمكنين من «مسكن الزوجية»؟

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزون خلالها عن مراعاة مصالحهم وحدهم، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار. «التحرير» توضح في خطوات كيفية تمكين الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.
حضانة-الام-للصغار (2)

بعد انفصال الأبوين..ما حدود السفر بـ«الصغير» للخارج؟

نزاعات قضائية عدة تدور داخل أروقة وساحات محاكم الأسرة، تتعلق بشأن حضانة الطفل الصغير، بعد انفصال الأبوين، ليجد الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، يدخل بعدها في دوامة كبرى لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، ويقع ضحية لصراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، وبعد حكم المحكمة سواء للأب أو للأم بأحقيته في حضانة الصغير، تتزايد الخلافات ويتداخل العند والمكابرة بين الزوج والزوجة، بصورة تعود بأثر سلبي على نفسية الطفل.
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