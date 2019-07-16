مهاجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد صفقة جريزمان

تحرير:محمد جمال ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

مالكوم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولى البرازيلى مالكوم فيليبي سيلفا لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني، بحثا عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات مع فريق آخر، حيث لم يشارك بصورة مستمرة تحت قيادة المدير الفنى للبلوجرانا إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضى. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ممثلي البرازيلي مالكوم، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للوصول معهم إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب عن قلعة الكامب نو، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مالكوم مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا.

ويبحث مالكوم عن الرحيل مؤخرًا خاصة مع وجود صعوبة فى مشاركته مع الفريق الكتالونى بعد انضمام أنطوان جريزمان قادما من أتليتكو مدريد، وأنباء عن عودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى. وأبدى آرسنال من قبل الاهتمام باللاعب البرايزيلى، لكن صحيفة "إكسبريس" أكدت أن عرض الجانرز سيكون بعيدًا عن طموحات برشلونة واللاعب نفسه. ويريد