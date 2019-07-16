رياضة

مهاجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد صفقة جريزمان

تحرير:محمد جمال ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
مالكوم
مالكوم
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولى البرازيلى مالكوم فيليبي سيلفا لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني، بحثا عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات مع فريق آخر، حيث لم يشارك بصورة مستمرة تحت قيادة المدير الفنى للبلوجرانا إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضى. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ممثلي البرازيلي مالكوم، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للوصول معهم إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب عن قلعة الكامب نو، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مالكوم مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا.
ويبحث مالكوم عن الرحيل مؤخرًا خاصة مع وجود صعوبة فى مشاركته مع الفريق الكتالونى بعد انضمام أنطوان جريزمان قادما من أتليتكو مدريد، وأنباء عن عودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى. وأبدى آرسنال من قبل الاهتمام باللاعب البرايزيلى، لكن صحيفة "إكسبريس" أكدت أن عرض الجانرز سيكون بعيدًا عن طموحات برشلونة واللاعب نفسه. ويريد
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خالد جلال: التعاقد مع بن شرقي «ضربة معلم»

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء، على حسم صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد خالد جلال، التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. وأشار خالد جلال المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.
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رسميا.. دى ليخت ينضم لصفوف السيدة العجوز

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى عن وصول اللاعب الهولندى دى ليخت مدافع اياكس الهولندى سابقا تمهيدا لإبرام صفقة انتقاله إلى صفوف البيانكونيرى، وأعلن نادى يوفنتوس وصول اللاعب إلى تورينو بإيطاليا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث علقت على صورة للاعب فى إيطاليا: "نحن سعداء جدا بوجودك"، ثم نشرت بعد ذلك فيديو لحظة نزول صاحب الـ19 عاما من الطائرة التى هبطت على أرض تورينو فى إشارة إلى أن الصفقة انتهت وأن الإعلان عن اللاعب بألوان السيدة العجوز بات قريبا.
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صدمة في أهلي جدة السعودي بسبب أحمد حجازي

ذكرت تقارير إعلامية سعودية فشل انتقال أحمد حجازي، نجم دفاع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي، إلى نادي أهلي جدة السعودي، حيث كان النادي السعودي يرغب في الحصول على خدمات مدافع الفراعنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكدت التقارير السعودية أن الصفقة مهددة بالفشل بسبب مغالاة فريقه الإنجليزي، في طلباته المادية. وذكرت صحيفة البلاد "السعودية" وفقا لمصادرها الخاصة أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل بسبب صدمة مسؤولي أهلي جدة من مغالاة وست بروميتش.
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جريزمان: اللعب بجوار ميسي متعة ولدي أحلام كثيرة

ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة في معقل الفريق الكتالوني، بعد التعاقد معه بشكل رسمي قادما من أتليتكو مدريد، وقال جريزمان: "اللعب بجوار ميسي متعة، متشوق لرؤيته يوميًا في المران، هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب، أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا". وواصل الفرنسي في حوار قصير لقناة برشلونة: "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة، هنا لدي تحديات جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة، الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان‎

رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
جريزمان

أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
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