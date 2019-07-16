الإصابة تبعد بوطيب عن تدريبات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

خالد بوطيب

حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادي، حيث جاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران، بسبب معاناته من إصابة الركبة منذ عودته من المنتخب المغربي، بعد مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية 2019 ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة والعودة للمباريات. كما انتظم عبدالله جمعة لاعب الفريق في تدريبات اليوم بعد حصوله أمس الإثنين على راحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال.

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران المقام على ملعب النادي في إطار الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري العام. وتحدث خالد جلال المدير الفني للفريق مع اللاعبين على أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي