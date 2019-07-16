رياضة

الإصابة تبعد بوطيب عن تدريبات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادي، حيث جاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران، بسبب معاناته من إصابة الركبة منذ عودته من المنتخب المغربي، بعد مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية 2019 ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة والعودة للمباريات. كما انتظم عبدالله جمعة لاعب الفريق في تدريبات اليوم بعد حصوله أمس الإثنين على راحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال.
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران المقام على ملعب النادي في إطار الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري العام. وتحدث خالد جلال المدير الفني للفريق مع اللاعبين على أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي
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تقارير تركية: عقبة وحيدة تفصل كهربا عن دينيزلي سبور

أكدت تقارير تركية أن محمود عبدالمنعم "كهربا" طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويًّا من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى دينيزلي سبور التركي، وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، المهتم بأخبار الفريق التركي، أن النادي المحلي عرض على كهربا الحصول على مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه. وأشار الموقع، بحسب مصادره، إلى أن المفاوضات بين كهربا ومسؤولي الفريق التركي ستستأنف من جديد خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى حل وسط ومن ثم التوقيع على العقود.
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كوتينيو يحذف اسم برشلونة من حسابه على إنستجرام

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من العودة إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة بعد رفض نادي باريس سان جيرمان التعاقد معه أو وضعه في صفقة تبادلية مع نيمار، حيث أكدت التقارير الصحفية أن هناك بندا يمنح الريدز حق شراء كوتينيو مقابل 102 مليون إسترليني. وقام اللاعب بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ووضع صورة له بقميص البرازيل بدلا من قميص برشلونة، ليس هذا فحسب، وانما قام فيليب بإزالة اسم برشلونة من الحساب ضمن خانة سيرته الذاتية، في خطوة أثارت الجدل حول استمرار اللاعب داخل البرسا.
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تريبير يقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

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مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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خالد جلال: محمد إبراهيم أدى بشكل طيب في مركزه الجديد

أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم أمام البطل الأوليمبي ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر كان تجربة مفيدة في نهاية المعسكر الأول، مشيرا إلى أنه قام بتجربة مشاركة خمسة ناشئين وهم: يوسف حسن والشحات ويحيي مفتاح وأحمد عيد ويوسف محمود وظهروا بشكل طيب للغاية. وأضاف جلال أنه قام بإراحة مجموعة من اللاعبين، مشيدا بمشاركة محمد إبراهيم في مركز المهاجم حيث أكد أن اللاعب أدى بشكل طيب.
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.
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