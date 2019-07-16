التموين: الحذف من الدعم لا ينطبق على الخبز (فيديو)

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

خبز - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم دعم الخبز لجميع حائزي بطاقات التموين بخمسة قروش فقط، مشيرة إلى أنه خارج معايير الحذف من المنظومة. وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: إن محددات المرحلة الرابعة من تصفية مستحقي الدعم تنقسم إلى 5 فئات هي: "الفقر المدقع، والفقر، والهشّة، والمتوسطة، والغنية". وأضاف مدكور، نستهدف الفئة الغنية فقط، ولا مساس بالأربع فئات الأخرى، متابعا: "الفئة الغنية تشمل جميع محددات المراحل السابقة، ومنها امتلاك سيارة فارهة".

وأردف: "استهلاك كهرباء فوق الألف كيلو وات، وفاتورة محمول تتعدى 800 جنيه شهريا للأسرة، وحيازة 15 فدانا فما أكثر، أو مؤسس شركة يتعدي رأس مالها 10 ملايين جنيه، أو شخص يشغل وكيل أول وزارة فما فوق.. كلها معايير الحذف من التموين". وكانت وزارة وزارة التموين انتهت من تحديد معايير المرحلة الرابعة من حذف غير