«كاف» يعلن تصنيف المنتخبات قبل تصفيات «كان 2021»

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، التي ستبدأ سبتمبر المُقبل، وجاء المنتخب المصري في التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء. وودع المنتخب الوطني منافسات كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر، بعد السقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتم إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة هو وجهازه المعاون بالكامل، وبعدها تقدم مجلس اتحاد الكرة بالكامل باستقالته بعد الخروج المهين من البطولة الإفريقية.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي: التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديموقراطية، السنغال وتونس. التصنيف الثاني (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا