رياضة

«كاف» يعلن تصنيف المنتخبات قبل تصفيات «كان 2021»

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، التي ستبدأ سبتمبر المُقبل، وجاء المنتخب المصري في التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء. وودع المنتخب الوطني منافسات كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر، بعد السقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتم إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة هو وجهازه المعاون بالكامل، وبعدها تقدم مجلس اتحاد الكرة بالكامل باستقالته بعد الخروج المهين من البطولة الإفريقية.
وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي: التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديموقراطية، السنغال وتونس. التصنيف الثاني (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا
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خالد جلال: التعاقد مع بن شرقي «ضربة معلم»

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء، على حسم صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد خالد جلال، التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. وأشار خالد جلال المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.
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رسميا.. دى ليخت ينضم لصفوف السيدة العجوز

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى عن وصول اللاعب الهولندى دى ليخت مدافع اياكس الهولندى سابقا تمهيدا لإبرام صفقة انتقاله إلى صفوف البيانكونيرى، وأعلن نادى يوفنتوس وصول اللاعب إلى تورينو بإيطاليا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث علقت على صورة للاعب فى إيطاليا: "نحن سعداء جدا بوجودك"، ثم نشرت بعد ذلك فيديو لحظة نزول صاحب الـ19 عاما من الطائرة التى هبطت على أرض تورينو فى إشارة إلى أن الصفقة انتهت وأن الإعلان عن اللاعب بألوان السيدة العجوز بات قريبا.
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صدمة في أهلي جدة السعودي بسبب أحمد حجازي

ذكرت تقارير إعلامية سعودية فشل انتقال أحمد حجازي، نجم دفاع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي، إلى نادي أهلي جدة السعودي، حيث كان النادي السعودي يرغب في الحصول على خدمات مدافع الفراعنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكدت التقارير السعودية أن الصفقة مهددة بالفشل بسبب مغالاة فريقه الإنجليزي، في طلباته المادية. وذكرت صحيفة البلاد "السعودية" وفقا لمصادرها الخاصة أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل بسبب صدمة مسؤولي أهلي جدة من مغالاة وست بروميتش.
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«بي بي سي» تنشر ملفات فساد جديدة تدين أحمد أحمد

نشرت "بي بي سي" الإنجليزية، مستندات جديدة تشير إلى أن هناك شبهة فساد جديدة بطلها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحصوله على بدل إقامة أثناء سفره كونه رئيسًا للكاف، الأمر الذي أثبتته التقارير الصحفية أنه أمر غير مستحق، بالإضافة إلى إثبات أنه يوجد العديد من البدلات المالية في نفس الوقت، والتأكد من أن كل المدة الزمنية التي تواجد خلالها كانت مزيفة وأنه لم يستمر في تلك البلاد كما يدعي ذلك، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل كشف ملفات الفساد الذي بدأ تجاه الملجاشي ونشرته العديد من الصحف العالمية آخرها أزمة تحرشه بإحدى العاملات في الكاف.
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الإطاحة بمسؤول مصري جديد في «كاف» بتهم فساد

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة أحمد أحمد، على الإطاحة بمسؤول مصري جديد بعد إقالة عمرو فهمي، السكرتير العام للاتحاد، حيث نشر موقع «فوت أفريكا» أنه بعد إقالة عمرو فهمي في أبريل الماضي، فإن سلفه المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكاف، اعتمد قرار إقالة المصري محمد الشريعي، المدير المالي للاتحاد الإفريقي قبل 3 أيام، بخطاب مؤرخ بيوم 8 يوليو. وأكد الخطاب أن إقالة الشريعي، المدير المالي للكاف، بسبب الإهمال الجسيم، دون تحديد سبب واضح لقرار الإطاحة به.
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مورينيو يكشف سبب ظهور صلاح الخافت أمام «الأولاد»

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يعاني من إجهاد شديد أثر بالسلب على أدائه خلال مباراة الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم السبت في دور الـ16 لكأس أمم إفريقياوالتي خسرها المنتخب المصري بهدف نظيف ليودع البطولة مبكرا، وأضاف في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "شاهدت جميع مباريات صلاح خلال الموسم، إنه مجهد للغاية وهذا طبيعي بعد خوض 60 مباراة، ونجح ظهير جنوب إفريقيا في تقديم مباراة رائعة ضده".
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وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
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