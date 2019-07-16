رابيو عن الانضمام ليوفنتوس: تحدثت مع بوفون قبلها

تحرير:محمد جمال ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

رابيو

أبدى الدولى الفرنسي أدريان رابيو، المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس الإيطالى، سعادته بالإنضمام إلى صفوف السيدة العجوز، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال رابيو في تصريحات نقلها موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالية: "أنا سعيد لوجودي هنا، يوفنتوس فريق رائع ويتمتع بمكانة كبيرة وتاريخ عظيم". وأضاف صاحب الـ24 عاما عن دوره فى الملعب قائلا: "أنا لاعب يساري، ولكنني أشارك بدوري في كل المراكز، فأنا أجيد الهجوم والدفاع أيضًا".

وعن انتقاله للبيانكونرى قال اللاعب الفرنسى: "لقد تحدثت مع الكثير من الأشخاص قبل انتقالي إلى يوفنتوس، وتحدثت مع جانلويجي بوفون بشكل خاص، لأنه يعرف يوفنتوس جيدًا". أنهى تصريحاته قائلا: "لا يمكنني الانتظار لبدء اللعب، وآمل أن أستمتع بالمشاركة مع يوفنتوس، فالأجواء هنا حماسية ورائعة". وأعلن نادى يوفنتوس

وعن انتقاله للبيانكونرى قال اللاعب الفرنسى: "لقد تحدثت مع الكثير من الأشخاص قبل انتقالي إلى يوفنتوس، وتحدثت مع جانلويجي بوفون بشكل خاص، لأنه يعرف يوفنتوس جيدًا".



أنهى تصريحاته قائلا: "لا يمكنني الانتظار لبدء اللعب، وآمل أن أستمتع بالمشاركة مع يوفنتوس، فالأجواء هنا حماسية ورائعة".



وأعلن نادى يوفنتوس فى مطلع الشهر الحالى عن ضم أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان إلى صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية، وتعاقد البيانكونيري مع صاحب الـ24 عاما اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء عقده، حيث انتقل فى صفقة مجانية بدون أى التزامات للنادي الباريسي.



يذكر أن رابيو توج خلال مسيرته الاحترافية مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 5 مرات وبلقب كأس فرنسا 4 مرات ولقب كأس الرابطة الفرنسية 5 مرات، إضافة إلى لقب السوبر الفرنسي 4 مرات.