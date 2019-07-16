صدمة في أهلي جدة السعودي بسبب أحمد حجازي

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

أحمد حجازي

ذكرت تقارير إعلامية سعودية فشل انتقال أحمد حجازي، نجم دفاع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي، إلى نادي أهلي جدة السعودي، حيث كان النادي السعودي يرغب في الحصول على خدمات مدافع الفراعنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكدت التقارير السعودية أن الصفقة مهددة بالفشل بسبب مغالاة فريقه الإنجليزي، في طلباته المادية. وذكرت صحيفة البلاد "السعودية" وفقا لمصادرها الخاصة أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل بسبب صدمة مسؤولي أهلي جدة من مغالاة وست بروميتش.

وكشف التقرير السعودي أن وست بروميتش طالب النادي السعودي بما يقرب من 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن عقد اللاعب. وأوضح التقرير أن طلب وست بروميتش كان بمثابة الصدمة لأهلي جدة؛ لأن ذلك المبلغ يأتي بخلاف رواتب اللاعب، وأشار التقرير إلى منح حجازي موافقته المبدئية لأهلي جدة من أجل تمثيل الفريق الموسم المقبل. وذكر

وكشف التقرير السعودي أن وست بروميتش طالب النادي السعودي بما يقرب من 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن عقد اللاعب.



وأوضح التقرير أن طلب وست بروميتش كان بمثابة الصدمة لأهلي جدة؛ لأن ذلك المبلغ يأتي بخلاف رواتب اللاعب، وأشار التقرير إلى منح حجازي موافقته المبدئية لأهلي جدة من أجل تمثيل الفريق الموسم المقبل.



وذكر التقرير اختيار الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق للثلاثي عمر السومة وديجانيني تفاريس ودي سوزا في قائمة الفريق الآسيوية، ليتبقى مقعد أجنبي وحيد في القائمة.



ويأتي ذلك في ظل وجود الثنائي البوسني ساريتش والصربي دانييل أليكسيتش.