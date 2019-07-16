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محمد منير يطرح أغنية «مهموم» قريبًا

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
محمد منير
محمد منير
شوق الكينج محمد منير، جمهوره، لأحدث أغانيه، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بوستر أغنيته "مهموم"، وعلق: "قريبًا"، وقد تفاعل معه متابعوه بشكل واسع، مؤكدين أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر. ويتعاون منير في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وهي الثانية التي يطرحها خلال العام الحالي بعد "أنت البطل" التي قدمها في إعلان من أجل جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 وقد لاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور الكينج.
يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا. وكانت أقاويل كثيرة قد ترددت
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شغل وعبادة.. النجوم المصريون في السعودية

شهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من النجوم المصريين في موسم جدة، سواء بالحفلات أو العروض المسرحية، آخرهم نجوم عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني، الذى ينطلق غدا أول عروضه فى السعودية ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. واللافت للنظر هو حرص النجوم المصريين على أداء مناسك العمرة واستغلال فرصة وجودهم في المملكة، وبينهم الفنانة ريهام عبد الغفور، التي تشارك فى «الملك لير»، حيث أدت المناسك ونشرت صورة لها من أمام الكعبة وهى ترتدي عباءة سوداء وحجابا طويلا، وعلقت عليها: «ربنا يتقبل»، وأيضا زميلها فى العرض أحمد عزمي، وزميلتها رانيا فريد شوقي.
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تشييع جثمان زوجة رشوان توفيق من مسجد السيدة نفيسة

شُيع جثمان زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، مساء اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة، حيث وجد عدد من الفنانين، على رأسهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان أحمد شاكر. وقد بدا الحزن واضحًا للغاية على زوجها، الفنان رشوان توفيق، الذي حرص دائما خلال استضافته في برامج تليفزيونية على أن يعبر عن مدى حبه لزوجته. وأعلنت ابنة الفقيدة، هبة رشوان، الخبر المؤسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ عانت الراحلة من وعكة صحية خلال أيامها الأخيرة.
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نجوم يهنئون أحمد السعدني بعيد ميلاده: الأخ والصديق

يحتفل الفنان أحمد السعدني اليوم بعيد ميلاده الـ40 برصيد حافل من الأعمال الفنية المميزة والتى وصلت إلى ما يقرب من 50 عملًا ما بين السينما والتليفزيون، وبدأت رحلته فى عالم الشهرة والأضواء مع والده الفنان القدير صلاح السعدني، قبل 17 عاما، من خلال مسلسل «رجل في زمن العولمة»، والذي سانده فى أولى خطواته إيمانا منه بموهبته التمثيلية التي لا يختلف عليها أحد، خاصة مع ثقل موهبته خلال السنوات الأخيرة. ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: «وش إجرام، مرجان أحمد مرجان، زهرة وأزواجها الخمسة، قضية صفية، فرقة ناجي عطا الله، الكبريت الأحمر، زي الشمس».
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فنانون: تونس خسرت أمام السنغال بـ«شرف» وكانوا رجالا

حزن الفنان نبيل الحلفاوي لهزيمة المنتخب التونسي، أمام منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت اليوم، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف، وتأهلهم للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية. وعلق "الحلفاوي" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "هارد لك لتونس، لم يقصروا وبذلوا أقصى جهد، ولكن بعد أن تنافس الفريقان في إضاعة الفرص، اختارت الكرة أن تدخل المرمى بنفسها دون أن يسددها مهاجم ولا أخطأ في لعبها مدافع"، وتابع: "خسرتم بشرف أمام فريق عنيد مرشح للبطولة، وكنتم الأفضل في الشوط الثاني".
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فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
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شاهد.. محمد منير يستعد لحفله في ألمانيا

على مدار الأيام الماضية، ترددت أنباء بشأن خضوع الفنان محمد منير لعملية جراحية في أحد المستشفيات في ألمانيا، وقد انتشرت تلك الأنباء على صفحات مواقع التواصل المختلفة بشكل واسع، خاصة أن الفنان لم يصدر منه رد على تلك الأخبار. لكن الحساب الرسمي لـ"الكينج" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حسم الأمر، حيث رد على تلك الشائعات بنشر صور لـ"منير" أثناء استعداده للمشاركة في حفل غنائي لصديقه الفنان عادل الطويل، الذي يحييه في مدينة دورتموند الألمانية مساء اليوم السبت.
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الليلة.. محمد منير يغني في ألمانيا مع عادل طويل

يستعد الكينج محمد منير لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في ألمانيا، حيث يحل ضيف شرف على حفل الفنان العالمي من أصل تونسي عادل طويل، وذلك في مدينة دورتموند الألمانية، مساء اليوم السبت. ويقضي المطرب الكبير حاليا فترة إجازة في ألمانيا تسبق جولته الغنائية الصيفية التي يبدؤها عربيا بين الأردن وتونس، ويشارك في الغناء مع عادل طويل الذي شارك معه من قبل في رائعة "عالم واحد" منذ عامين، وحاز معه أيضا، منذ قرابة عقد زمني، الجائزة البلاتينية العالمية لأفضل مطرب عربي خلال أغنية "ياسمينا" مع فرقة Ich und Ich الألمانية.
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