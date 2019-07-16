محمد منير يطرح أغنية «مهموم» قريبًا

١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

محمد منير

شوق الكينج محمد منير، جمهوره، لأحدث أغانيه، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بوستر أغنيته "مهموم"، وعلق: "قريبًا"، وقد تفاعل معه متابعوه بشكل واسع، مؤكدين أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر. ويتعاون منير في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وهي الثانية التي يطرحها خلال العام الحالي بعد "أنت البطل" التي قدمها في إعلان من أجل جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 وقد لاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور الكينج.

يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا. وكانت أقاويل كثيرة قد ترددت