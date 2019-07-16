رسميا.. دى ليخت ينضم لصفوف السيدة العجوز

تحرير:محمد جمال ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

دى ليخت

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى عن وصول اللاعب الهولندى دى ليخت مدافع اياكس الهولندى سابقا تمهيدا لإبرام صفقة انتقاله إلى صفوف البيانكونيرى، وأعلن نادى يوفنتوس وصول اللاعب إلى تورينو بإيطاليا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث علقت على صورة للاعب فى إيطاليا: "نحن سعداء جدا بوجودك"، ثم نشرت بعد ذلك فيديو لحظة نزول صاحب الـ19 عاما من الطائرة التى هبطت على أرض تورينو فى إشارة إلى أن الصفقة انتهت وأن الإعلان عن اللاعب بألوان السيدة العجوز بات قريبا.

وكان نادى أياكس الأسبوع الماضي أصدر بيانًا، أكد من خلاله بأن دي ليخت لن يسافر مع باقي الفريق إلى النمسا، في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، لانتظاره إتمام صفقة محتملة. ويعد دي ليخت أصغر قائد في تاريخ الفريق الهولندى، وتمكن من قيادة الفريق الموسم الماضي للفوز بالثنائي المحلية، إلى جانب الوصول إلى نصف