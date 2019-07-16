رياضة

رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
فيكتور جوميز
فيكتور جوميز
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.
وتقام المباراة النهائية في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة، ويدير الحكم الجنوب إفريقي مباراته الثالثة في البطولة. الجنوب إفريقي فيكتور جوميس حكمًا لنهائي #TotalAFCON2019 بين #أسود_التيرانغا و#محاربي_الصحراء. pic.twitter.com/2LbxHlMvAm — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 16, 2019 وكشفت
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هانى-رمزى

مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي

علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني. وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري. وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.
اجيرى-والجهاز-الفنى

رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
اجيرى-والجهاز-الفنى

جارسيا: قدمنا ما لدينا واتحاد الكرة سبب أزمة وردة

اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن الفريق قدم أفضل مبارياته أمام جنوب إفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم. وأضاف في تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي. ودافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة، معلقا: «لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط».
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الجزائر وتنزانيا 1 (6)

الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
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بعد إهداره ركلة الجزاء.. قائد كوت ديفوار يعتزل دوليا

بعد خروج منتخب كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية، قرر جيوفروي سيري داي، لاعب خط الوسط الإيفواري البالغ من العمر 34 عامًا، إنهاء مسيرته المهنية الدولية مع أفيال ساحل العاج، لتسببه في خروج الأفيال من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.
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جمال بلماضي: جئنا إلى مصر من أجل البطولة

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن فوز محاربي الصحراء على منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي تسضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قال بلماضي في المؤتمر الصحفي، إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، وأن المنتخب وصل كثيرا لمرمى المنافس وفشل في التسجيل، لكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص. وتابع: "تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصما سهلا ولكننا كما نذكر دائما هدفنا وأضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب".
الجزائر وتنزانيا 1 (5)

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
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