رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

فيكتور جوميز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وقال الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن جوميز سيتولى المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي، تحكيميًّا، ولم يكشف الكاف في تغريدته عن مساعدي جوميز أو الطاقم الخاص بتقنية الفيديو الذي سيتواجد في مباراة، مكتفيًا بالإعلان عن تواجد الجنوب إفريقي. وسيلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في التاسعة من مساء الجمعة -بتوقيت القاهرة- في استاد القاهرة الدولي لتحديد بطل النسخة الحالية لكأس الأمم.

وتقام المباراة النهائية في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة، ويدير الحكم الجنوب إفريقي مباراته الثالثة في البطولة. الجنوب إفريقي فيكتور جوميس حكمًا لنهائي #TotalAFCON2019 بين #أسود_التيرانغا و#محاربي_الصحراء. pic.twitter.com/2LbxHlMvAm — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 16, 2019 وكشفت