خبراء مناخ: يوليو الجاري الأشد حرارة على الأرض

تحرير:أ.ش.أ ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م

درجات الحرارة - صورة أرشيفية

توقع خبراء المناخ أن درجات الحرارة القياسية، التي شهدتها الكثير من دول العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، ربما تجعل من شهر يوليو الجاري أشد الشهور حرارة على الإطلاق. ففي حال استمرت درجات الحرارة التي سادت في النصف الأول من الشهر الجاري على منوالها، فإنها سوف تحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته في يوليو 2017 بنحو 0.025 درجة مئوية، وفقًا لتقديرات باحث المناخ في جامعة أكسفورد البريطانية كارستن هاوشتاين وغيره من الباحثين، وهو ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني.

من جهته، أكد مدير مركز نظام الأرض بجامعة بنسلفانيا الأمريكية مايكل مان، في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه من المعروف أن شهر يوليو هو أشد شهور العام حرارة على مستوى العالم، وفي حال تبين أن الشهر الجاري هو أكثر شهور يوليو حرارة على الإطلاق، فستسنح الفرصة ليسجل أعلى درجة حرارة على