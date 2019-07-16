رياضة

خالد جلال: التعاقد مع بن شرقي «ضربة معلم»

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
خالد جلال
خالد جلال
وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء، على حسم صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد خالد جلال، التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. وأشار خالد جلال المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.
وأضاف المدير الفني للفارس الأبيض، بن شرقي من نوعية اللاعبين الذين نرغب بتواجدهم مع الفريق، في ظل إجادته في أكثر من مركز بالملعب. وأوضح المدير الفني للزمالك، بأن مجلس إدارة القلعة البيضاء، يدعم الجهاز الفني بمنتهى القوة، ويوفر جميع الاحتياجات والمتطلبات من أجل النجاح وتحقيق الانتصارات. وأعلن رئيس مجلس
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رسميا.. دى ليخت ينضم لصفوف السيدة العجوز

كشف نادى يوفنتوس الإيطالى عن وصول اللاعب الهولندى دى ليخت مدافع اياكس الهولندى سابقا تمهيدا لإبرام صفقة انتقاله إلى صفوف البيانكونيرى، وأعلن نادى يوفنتوس وصول اللاعب إلى تورينو بإيطاليا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث علقت على صورة للاعب فى إيطاليا: "نحن سعداء جدا بوجودك"، ثم نشرت بعد ذلك فيديو لحظة نزول صاحب الـ19 عاما من الطائرة التى هبطت على أرض تورينو فى إشارة إلى أن الصفقة انتهت وأن الإعلان عن اللاعب بألوان السيدة العجوز بات قريبا.
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صدمة في أهلي جدة السعودي بسبب أحمد حجازي

ذكرت تقارير إعلامية سعودية فشل انتقال أحمد حجازي، نجم دفاع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي، إلى نادي أهلي جدة السعودي، حيث كان النادي السعودي يرغب في الحصول على خدمات مدافع الفراعنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكدت التقارير السعودية أن الصفقة مهددة بالفشل بسبب مغالاة فريقه الإنجليزي، في طلباته المادية. وذكرت صحيفة البلاد "السعودية" وفقا لمصادرها الخاصة أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل بسبب صدمة مسؤولي أهلي جدة من مغالاة وست بروميتش.
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رابيو عن الانضمام ليوفنتوس: تحدثت مع بوفون قبلها

أبدى الدولى الفرنسي أدريان رابيو، المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس الإيطالى، سعادته بالإنضمام إلى صفوف السيدة العجوز، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال رابيو في تصريحات نقلها موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالية: "أنا سعيد لوجودي هنا، يوفنتوس فريق رائع ويتمتع بمكانة كبيرة وتاريخ عظيم". وأضاف صاحب الـ24 عاما عن دوره فى الملعب قائلا: "أنا لاعب يساري، ولكنني أشارك بدوري في كل المراكز، فأنا أجيد الهجوم والدفاع أيضًا".
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الإصابة تبعد بوطيب عن تدريبات الزمالك

حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادي، حيث جاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران، بسبب معاناته من إصابة الركبة منذ عودته من المنتخب المغربي، بعد مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية 2019 ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة والعودة للمباريات. كما انتظم عبدالله جمعة لاعب الفريق في تدريبات اليوم بعد حصوله أمس الإثنين على راحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال.
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أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
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الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الزمالك اقترب كثيرًا من ضم المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاد ابن شرقي من حسابات الفريق الهلالي في الموسم الجديد (2019-2020). وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الهلال تلقت عددا من العروض لكسب خدمات أشرف بن شرقي، وأشارت إلى أن العروض جاءت من الوداد البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي، إضافة إلى عرض الزمالك الذي يعد الأقوى بين العروض الثلاثة، وتتجه الإدارة الزرقاء إلى قبوله.
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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