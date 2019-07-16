خالد جلال: التعاقد مع بن شرقي «ضربة معلم»

تحرير:محمد حسن صيام ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

خالد جلال

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء، على حسم صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد خالد جلال، التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. وأشار خالد جلال المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف المدير الفني للفارس الأبيض، بن شرقي من نوعية اللاعبين الذين نرغب بتواجدهم مع الفريق، في ظل إجادته في أكثر من مركز بالملعب. وأوضح المدير الفني للزمالك، بأن مجلس إدارة القلعة البيضاء، يدعم الجهاز الفني بمنتهى القوة، ويوفر جميع الاحتياجات والمتطلبات من أجل النجاح وتحقيق الانتصارات. وأعلن رئيس مجلس