حسن شحاتة يسيطر على «السوشيال ميديا»

تحرير:أحمد سعيد ١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

حسن شحاتة

تصدر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، التريند بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعدما تم تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن توليه قيادة المنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. واختلفت آراء الجماهير المصرية، وذلك خلال الهاشتاج حيث طالب البعض بتعيين حسن شحاتة لأنه هو الأحق في الوقت الحالي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي قدمه المعلم مع الفراعنة بالإضافة إلى قدرته على تكوين منتخب قوي خلال الفترة المقبلة.

بينما تحفظ البعض على تعيين حسن شحاتة وطالبوا بتعيين مدرب أجنبي أو منح فرصة لحسام البدري أو حسام حسن. وجاءت التعليقات كالتالي: Finally leagnd is back again ????#حسن_شحاته pic.twitter.com/mlVNm7i6OA — |::Aly?m?ii::| (@husseiin_yamany) July 16, 2019 حسن شحاتة مدربا للمنتخب المصري