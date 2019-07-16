حسن شحاتة يسيطر على «السوشيال ميديا»
تحرير:أحمد سعيد
١٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
حسن شحاتة
تصدر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، التريند بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعدما تم تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن توليه قيادة المنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.
واختلفت آراء الجماهير المصرية، وذلك خلال الهاشتاج حيث طالب البعض بتعيين حسن شحاتة لأنه هو الأحق في الوقت الحالي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي قدمه المعلم مع الفراعنة بالإضافة إلى قدرته على تكوين منتخب قوي خلال الفترة المقبلة.
بينما تحفظ البعض على تعيين حسن شحاتة وطالبوا بتعيين مدرب أجنبي أو منح فرصة لحسام البدري أو حسام حسن.
وجاءت التعليقات كالتالي:
Finally leagnd is back again ????#حسن_شحاته pic.twitter.com/mlVNm7i6OA
— |::Aly?m?ii::| (@husseiin_yamany) July 16, 2019
حسن شحاتة مدربا للمنتخب المصري
بينما تحفظ البعض على تعيين حسن شحاتة وطالبوا بتعيين مدرب أجنبي أو منح فرصة لحسام البدري أو حسام حسن.
وجاءت التعليقات كالتالي:
حسن شحاتة مدربا للمنتخب المصري #حسن_شحاتة pic.twitter.com/0osN0yZBql
وسبق لحسن شحاتة أن أعلن استعداده للعودة لقيادة الفراعنة قائلا: "لا يمكن أن أقول إن سني كبر على تولى المسؤولية الفنية للمنتخب، الفريق يحتاج إلى مدرب وطنى فى هذه المرحلة الصعبة من أجل إعادة تجهيز وتأهيل اللاعبين عن دراية وليس استكشافا خاصة أن المنتخب مقبل على ارتباطات قريبة ولذلك المدرب الوطنى هو مدرب المرحلة".