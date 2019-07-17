جارسيا: قدمنا ما لدينا واتحاد الكرة سبب أزمة وردة

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أجيري وجهازه الفني

اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن الفريق قدم أفضل مبارياته أمام جنوب إفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم. وأضاف في تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي. ودافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة، معلقا: «لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط».

وتابع: «الخطأ حدث نتيجة الضغط العالي من اللاعبين في الخط الدفاعي، أما التغيير فلم يتسبب في مشكلة للمنتخب». وأشار إلى أن جنوب إفريقيا فريق ممتاز وسجل في منتخب مصر آخر 4 دقائق من اللقاء ولم يتمكن المنتخب الوطني من التعويض. وتحدث المدرب العام السابق لمنتخب الفراعنة عن أزمة عمرو وردة، خلال بطولة