رياضة

جارسيا: قدمنا ما لدينا واتحاد الكرة سبب أزمة وردة

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
أجيري وجهازه الفني
أجيري وجهازه الفني
اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن الفريق قدم أفضل مبارياته أمام جنوب إفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم. وأضاف في تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي. ودافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة، معلقا: «لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط».
وتابع: «الخطأ حدث نتيجة الضغط العالي من اللاعبين في الخط الدفاعي، أما التغيير فلم يتسبب في مشكلة للمنتخب». وأشار إلى أن جنوب إفريقيا فريق ممتاز وسجل في منتخب مصر آخر 4 دقائق من اللقاء ولم يتمكن المنتخب الوطني من التعويض. وتحدث المدرب العام السابق لمنتخب الفراعنة عن أزمة عمرو وردة، خلال بطولة
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هانى-رمزى

مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي

علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني. وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري. وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.
اجيرى-والجهاز-الفنى

رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
حسن-شحاتة (2)

حسن شحاتة يسيطر على «السوشيال ميديا»

تصدر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، التريند بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعدما تم تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن توليه قيادة المنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. واختلفت آراء الجماهير المصرية، وذلك خلال الهاشتاج حيث طالب البعض بتعيين حسن شحاتة لأنه هو الأحق في الوقت الحالي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي قدمه المعلم مع الفراعنة بالإضافة إلى قدرته على تكوين منتخب قوي خلال الفترة المقبلة.
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اجيرى-والجهاز-الفنى

رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
هيثم-فاروق

هيثم فاروق: مدرب منتخب مصر بلا شخصية وجاي ياكل عيش

انتقد هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، رضوخ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال هيثم، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS، إن أجيري أثبت في هذه الواقعة أنه مدرب بلا شخصية، موضحًا أن البعض قد يبرر موقفه بأنه مدير فني أجنبي ولا يدرك كل جوانب الأمور داخل المجتمع المصري، لكن على سبيل المثال إذا كان مدرب المنتخب هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لكان قرر هدم المعبد.
عمرو وردة

بعد كابوس وردة.. من يحاسب أبو ريدة وأجيري ومعاونيه؟

هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
عمرو وردة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
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