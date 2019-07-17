مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

هاني رمزي

علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني. وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري. وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.

وعن أزمة عمرو وردة، شدد جارسيا، أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني، اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي: «لا أؤيد استبعاده عن المنتخب». وأكمل : «تسريبات عمرو وردة كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم استدعائه مرة أخرى تخص اتحاد الكرة وليس الجهاز