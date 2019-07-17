رياضة

مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
هاني رمزي
هاني رمزي
علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني. وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري. وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.
وعن أزمة عمرو وردة، شدد جارسيا، أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني، اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي: «لا أؤيد استبعاده عن المنتخب». وأكمل : «تسريبات عمرو وردة كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم استدعائه مرة أخرى تخص اتحاد الكرة وليس الجهاز
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رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
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جارسيا: قدمنا ما لدينا واتحاد الكرة سبب أزمة وردة

اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن الفريق قدم أفضل مبارياته أمام جنوب إفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم. وأضاف في تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي. ودافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة، معلقا: «لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط».
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حسن شحاتة يسيطر على «السوشيال ميديا»

تصدر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، التريند بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعدما تم تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن توليه قيادة المنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. واختلفت آراء الجماهير المصرية، وذلك خلال الهاشتاج حيث طالب البعض بتعيين حسن شحاتة لأنه هو الأحق في الوقت الحالي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي قدمه المعلم مع الفراعنة بالإضافة إلى قدرته على تكوين منتخب قوي خلال الفترة المقبلة.
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اجيرى-والجهاز-الفنى

رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
اجيرى-والجهاز-الفنى

جارسيا: قدمنا ما لدينا واتحاد الكرة سبب أزمة وردة

اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن الفريق قدم أفضل مبارياته أمام جنوب إفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم. وأضاف في تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي. ودافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة، معلقا: «لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط».
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مجدي عبدالغني يفقد أعصابه على الهواء «فيديو»

علق مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على الاتهامات الموجهة إليه، وادعاءات إلقاء القبض عليه، منفعلا: «إيه قلة الأدب دي، اللي إحنا بقينا فيها، مفيش احترام ومفيش رادع، أي حد بيقول وبيكتب أي حاجة، كفاية ترويج للأكاذيب». وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه كان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حينما فاز منتخب مصر ببطولات أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية، في 2006، و2008، و2010، وعندما تأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018.
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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