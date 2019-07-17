مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي
تحرير:سعد الدين محمود
١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
هاني رمزي
علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني.
وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري.
وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.
وعن أزمة عمرو وردة، شدد جارسيا، أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني، اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي: «لا أؤيد استبعاده عن المنتخب».
وأكمل : «تسريبات عمرو وردة كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم استدعائه مرة أخرى تخص اتحاد الكرة وليس الجهاز
وعن أزمة عمرو وردة، شدد جارسيا، أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني، اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي: «لا أؤيد استبعاده عن المنتخب».
وأكمل : «تسريبات عمرو وردة كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم استدعائه مرة أخرى تخص اتحاد الكرة وليس الجهاز الفني، منتخب مصر كان يحتاج اللاعب من الناحية الفنية لذلك قررنا ضمه ومشاركته بأمم إفريقيا».
وقال تيتو، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «لا أعرف سبب تصريحات هاني رمزي على تفاصيل عملنا بالوقت الحالي، لدينا مدير فني يدعى خافيير أجيري ويجب أن نتبعه وندعم قراراته واختياراته».
وأكمل: «كان لدينا 11 شهرا لنناقش اختياراتنا سويا ويتم الاتفاق على القائمة المختارة لكأس أمم إفريقيا».