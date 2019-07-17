رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

خرج هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، يتحدث عن أسباب وكواليس الخروج من كأس الأمم الإفريقية والخسارة من جنوب إفريقيا في دور الستة عشر من البطولة الإفريقية.

تحرير:أحمد سعيد ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

أجيري وجهازه الفني

في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته

اختيارات غريبة وقال رمزي في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء:" طلبت ضم عبدالله جمعة ومحمود كهربا ورمضان صبحي وصالح جمعة، حتى يكون هناك بدائل كثيرة في الناحية الهجومية لمساعدة ترزيجيه ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وشرحت لأجيري أن هؤلاء اللاعبين يمتلكون حلول هجومية ومهارة خاصة لكن كان له رأي أخر ولم يأخذ بوجهة