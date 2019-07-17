رياضة

رمزي يكشف كواليس أزمات وإخفاق الفراعنة في كأس الأمم

خرج هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، يتحدث عن أسباب وكواليس الخروج من كأس الأمم الإفريقية والخسارة من جنوب إفريقيا في دور الستة عشر من البطولة الإفريقية.
تحرير:أحمد سعيد ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
أجيري وجهازه الفني
أجيري وجهازه الفني
في أول رد فعل من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خرج هاني رمزي المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، ليكشف كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وقال رمزي أنه كان لديه تحفظات على بعض الأسماء في قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة موضحًا أنه تناقش مع خافيير أجيري في هذه الاختيارات وشرح له وجهة نظره لكنه لم يأخذ بها وتمسك باختياراته
اختيارات غريبة وقال رمزي في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء:" طلبت ضم عبدالله جمعة ومحمود كهربا ورمضان صبحي وصالح جمعة، حتى يكون هناك بدائل كثيرة في الناحية الهجومية لمساعدة ترزيجيه ومحمد صلاح وعبدالله السعيد وشرحت لأجيري أن هؤلاء اللاعبين يمتلكون حلول هجومية ومهارة خاصة لكن كان له رأي أخر ولم يأخذ بوجهة
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هانى-رمزى

مدرب منتخب مصر يفتح النار على هاني رمزي

علق تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات مدرب الفراعنة السابق هاني رمزي، مساء الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعرف سبب تصريحات الأخير في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني. وكان رمزي قد أدلn بتصريحات صحفية، في أول رد فعل من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، بقيادة خافيير أجيري. وتطرق رمزي للحديث عن كواليس وأسباب الخروج الإفريقي المُهين، مؤكدًا أنه كان لديه عدد من الملاحظات منذ اختيار قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وعلى تركيز اللاعبين في المعسكر الذي كان أشبه بالرحلة على حد وصفه.
اجيرى-والجهاز-الفنى

جارسيا: قدمنا ما لدينا واتحاد الكرة سبب أزمة وردة

اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن الفريق قدم أفضل مبارياته أمام جنوب إفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم. وأضاف في تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي. ودافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة، معلقا: «لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط».
حسن-شحاتة (2)

حسن شحاتة يسيطر على «السوشيال ميديا»

تصدر حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، التريند بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بعدما تم تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن توليه قيادة المنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، المُقال من منصبه بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. واختلفت آراء الجماهير المصرية، وذلك خلال الهاشتاج حيث طالب البعض بتعيين حسن شحاتة لأنه هو الأحق في الوقت الحالي، نظرًا للتاريخ الكبير الذي قدمه المعلم مع الفراعنة بالإضافة إلى قدرته على تكوين منتخب قوي خلال الفترة المقبلة.
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اجيرى-والجهاز-الفنى

جارسيا: قدمنا ما لدينا واتحاد الكرة سبب أزمة وردة

اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرا إلى أن الفريق قدم أفضل مبارياته أمام جنوب إفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم. وأضاف في تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي. ودافع جارسيا، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 للبطولة، معلقا: «لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط».
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

أول تعليق من أجيري بعد خروج المنتخب من كأس الأمم

واصل خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته الغريبة بعد الخروج المُهين للفراعنة من بطولاة كأس الأمم الإفريقية، عقب الخسارة من نظيره الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه فخور باللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة. وتابع أجيري:"المباراة كانت مفتوحة وشهدت عدة فرص، الفارق الوحيد كان نجاح جنوب إفريقيا لهدف ساعده على التأهل".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
عمرو وردة

بعد كابوس وردة.. من يحاسب أبو ريدة وأجيري ومعاونيه؟

هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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