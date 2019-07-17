المحمدي: تاريخي أكبر من الرد على تصريحات هاني رمزي

تحرير:كريم أحمد ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص

أحمد المحمدي

أبدى أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، غضبه من تصريحات هاني رمزي المدرب المساعد السابق لمنتخب الفراعنة، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي، قد تحدث، مساء الثلاثاء، عن أحمد المحمدي ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.

وكشف أنه انتظر حدوث أي تغيير بعد هذه الجلسة لكن لم يحدث أي تغيير، لذلك تحدث معه مرة أخرى، لكن استمرت الأوضاع كما هي، مشددًا أنه يرى أن المحمدي لا يملك الشخصية التي تساعده على قيادة المنتخب سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما دفعه لعقد جلسة مع اللاعبين الكبار للسيطرة على المعسكر، كما أنه تحدث مع هاني أبو