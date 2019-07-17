مصرع مسن في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص

جثة - أرشيفية

لقى مسن مصرعه فى مستشفى بيلا المركزى، متأثرا بإصابته التى لحقت به فى مشاجرة نشبت بين جيرانه بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مباحث مركز شرطة بيلا، من المستشفى المركزى، باستقبال مسن جثة هامدة، نتيجة إصابته فى مشاجرة. وانتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفى «عبد الفتاح. ع»، 70 سنة، وبإخطار النيابة العامة، أمرت بتحويل الجثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، والتحفظ عليها لحين التحقيق فى الواقعة.

وأفادت التحريات التى أجراها ضباط المركز برئاسة الرائد هيثم الهياتمى، بأن الوفاة نتجت عن إصابته فى مشاجرة نشبت بين عائلتين من جيرانه بقرية خاطر، التابعة لمركز بيلا، واستخدمت خلالها الشوم والحجارة، لخلافات بينهما على قطعة أرض.وتمكن ضباط المباحث من تحديد هوية طرفى المشاجرة، وضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما،