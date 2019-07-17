هاني رمزي: أحترم تاريخ المحمدي ولم أقصد الإساءة إليه

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ ص

أحمد المحمدي

تحدث هاني رمزي. المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، عن حقيقة إساءته لأحمد المحمدي، قائد منتخب الفراعنة، والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي. وأبدى المحمدي، غضبه من تصريحات هاني رمزي، التي أدلي بها قبل ساعات. وكان رمزي قد علق، مساء الثلاثاء، على مستوى أحمد المحمدي، ودوره كقائد لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه تحدث معه كقائد من أجل جمع اللاعبين وشرح له السلبيات، وطالبه بالسيطرة على اللاعبين وتعنيفهم، وأبلغه بأن هناك حالة من عدم التركيز، وأن اللاعبين يتعاملون مع الأمر وكأنه نزهة ويجب إنهاء هذه الحالة.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «أكدت في حديثي أنني احترم تاريخ أحمد المحمدي ولكني أرى أنه كان من الممكن أن يكون له دور أفضل كقائد للمنتخب». وأضاف نجم منتخب مصر السابق: «لست معتادًا أن أتحدث عن لاعبين،