جريمة

ضبط «القرد» وبحوزته 188 لفافة هيروين في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ ص
هيروين - أرشيفية
هيروين - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين، أحدهما مسجل شقى خطر، كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للاتجار فى المخدرات، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائى، بالقبض على شخصين بحوزتهما 188 لفافة هيروين، بمركز شربين. كانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن، أكدتها التحريات السرية، عن قيام «محمد. ع»، 35 سنة، وشهرته «القرد»، مسجل شقي خطر، و«محمد. ع»، 30 سنة، عامل، بالاتجار فى المخدرات.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد الأرضى، رئيس مباحث شربين، وضم عددا من ضباط إدارة البحث الجنائى، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة جلد سوداء اللون، وبها 187 لفافة ورقية بداخلها مسحوق بيج اللون، تبين أنه جوهر الهيروين المخدر، وقطعة ملفوفة بورق سوليفان، تبين أنها حصوة بيج اللون لجوهر
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